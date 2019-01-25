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Профсоюзы призвали не выдвигать инициатив по сокращению числа праздничных дней 

Rambler News Service + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНРП) Михаил Шмаков призвал депутатов и сенаторов не выступать с инициативами о сокращении числа праздничных выходных дней. Об этом он заявил в ходе выступления на российской трёхсторонней комиссии в правительстве.
«После каждый длительных выходных появляются различные инициативы сенаторов, депутатов, других разных деятелей по поводу того, что необходимо сократить длинные выходные…Все эти инициативы нацелены только на одно — мутить народ, я так грубо скажу. Потому что люди не понимают некоторых деталей определения производственного календаря, и начинаются разговоры. Что выпивают много, много едят салаты оливье… Я предложил сделать заявление от имени РТК по поводу того, что хватит спекулировать на эту тему кому бы то ни было — сенаторам, депутатам и так далее… Просто договоримся о том, что мы такое заявление примем, чтобы прекратить», — сказал он.
Шмаков напомнил, что вопрос о количестве рабочих и праздничных дней урегулирован в Трудовом кодексе. «Дело в том, что давно урегулирован этот вопрос. Он урегулирован в Трудовом кодексе. Календарь рабочих и праздничных дней принимается на заседании российской трехсторонней комиссии, и все вопросы там урегулированы. Если работодателю надо раньше вызвать (сотрудника — RNS) или какие-то рабочие дни организовать во время объемных выходных, то это вполне возможно, только надо вдвое платить за это, либо давать отгулы. От этого баланс рабочего времени не меняется в течение года», — добавил он.
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Общество , Михаил Шмаков
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