Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

Издание News.ru рассказало , какие изменения ждут россиян с 1 февраля 2019 года. Одним из основных изменений станет индексация различных социальных выплат.

В частности, вырастут детские пособия. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности, составит 649,84 рубля вместо 628,47 рубля. Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 17 тысяч 328,89 рубля (16 тысяч 759,09 рубля ранее).

Ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет составит 4512 рублей (4465,2 рубля ранее), а ежемесячная выплата на уход за вторым, третьим и другими детьми до полутора лет вырастет с 6284,65 до 6498,33 рубля.

С 1 февраля выплаты людям с инвалидностью проиндексируют в соответствии с фактической инфляцией. Ежемесячная выплата инвалидам I группы составит 3782,94 рубля (рост на 155,96 рубля), II группы — 2701,62 рубля (на 111,38 рубля больше), III группы — 2162,66 рубля (на 89,16 рубля). Выплаты детям с инвалидностью вырастут до 2701,62 рубля (на 111,38 рубля).

В начале февраля также вырастут выплаты ветеранам боевых действий и узникам фашизма. Ежемесячное пособие к пенсии ветеранов подняли на 97 рублей, до 2947 рублей. Бывшие несовершеннолетние узники фашизма будут получать ежемесячно 4017,43 рубля (рост на 132,1 рубля).

Еще одно изменение, с которым россияне могут столкнуться 1 февраля, — это недоступные сайты государственных учреждений. В этот день произойдет переход на новый стандарт протокола DNS, но некоторые серверы с серверами официальных российских ведомств пока не обновились.