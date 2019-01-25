Журналистка Ольга Скабеевой в Instagram сообщила, что после инцидента с депутатом Бориславом Березой поведение украинской делегации рассмотрит комиссия Совета Европы. Подписчики журналистки посетовали, что ее не сопровождал депутат Госдумы, экс-боксер Николай Валуев.
Конфликт между Березой и Скабеевой произошел в кулуарах ПАСЕ во время интервью вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко. Скабеева задала вопрос Геращенко, а Береза попросил российскую журналистку не мешать. Скабеева проигнорировала просьбу Березы, после чего депутат ее оттолкнул.
«Оля, берегите себя! В следующий раз в этот цирк надо с Валуевым ехать!» — написал Скабеевой @dmitry.gulimov (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«А чего вы с собой Валуева не взяли. Вот была бы операция по принуждению к миру», — добавил @ersh1503.
Некоторые подписчики Скабеевой возразили, что в ответ на Валуева украинцы могли бы привести Владимира Кличко.
«Ну украинцы возьмут Кличко, и Валуев еще раз там получит, как в своё время уже получил от Кличко)» — написал @pavlik220c.
Интернет-пользователи также решили, что украинцы вели себя «не по-европейски».
«Ни манер, ни воспитания у них, а они ещё в Европу попасть хотят!» — добавила @miss_strakhova.