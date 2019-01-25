Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Скабеевой посоветовали брать Валуева на интервью с украинцами 

Рамблер 1 час назад
Фото: "Россия 1"
Журналистка Ольга Скабеевой в Instagram сообщила, что после инцидента с депутатом Бориславом Березой поведение украинской делегации рассмотрит комиссия Совета Европы. Подписчики журналистки посетовали, что ее не сопровождал депутат Госдумы, экс-боксер Николай Валуев.
Конфликт между Березой и Скабеевой произошел в кулуарах ПАСЕ во время интервью вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко. Скабеева задала вопрос Геращенко, а Береза попросил российскую журналистку не мешать. Скабеева проигнорировала просьбу Березы, после чего депутат ее оттолкнул.
«Оля, берегите себя! В следующий раз в этот цирк надо с Валуевым ехать!» — написал Скабеевой @dmitry.gulimov (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«А чего вы с собой Валуева не взяли. Вот была бы операция по принуждению к миру», — добавил @ersh1503.
Некоторые подписчики Скабеевой возразили, что в ответ на Валуева украинцы могли бы привести Владимира Кличко.
«Ну украинцы возьмут Кличко, и Валуев еще раз там получит, как в своё время уже получил от Кличко)» — написал @pavlik220c.
Интернет-пользователи также решили, что украинцы вели себя «не по-европейски».
«Ни манер, ни воспитания у них, а они ещё в Европу попасть хотят!» — добавила @miss_strakhova.
Комментарии2
Общество , Николай Валуев , Ирина Геращенко , Владимир Кличко , Совет Европы , Госдума , Верховная Рада
Читайте также
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
00:20
Роковой ремонт: трагедия в Балашихе
Происшествия
04:37
Турция бросила Россию на полпути
Ближний Восток Статьи
02:31
Семья Вани Фокина получила в Магнитогорске новую квартиру
Общество
01:49
Крушение Су-34: штурман описал столкновение
Армия Оружие
00:42
Соловьев заступился за Захарову перед Чубайсом
Общество
01:53
Число россиян сократилось
Социология Катастрофы
04:59
Настольная игра про Солсбери возмутила британцев
Общество
05:20
Украина стремительно «опустынивается»
В мире
00:59
В Москве внезапно объявили о поддержке Порошенко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение