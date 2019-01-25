Скабеевой посоветовали брать Валуева на интервью с украинцами

Конфликт между Березой и Скабеевой произошел в кулуарах ПАСЕ во время интервью вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко . Скабеева задала вопрос Геращенко, а Береза попросил российскую журналистку не мешать. Скабеева проигнорировала просьбу Березы, после чего депутат ее оттолкнул.

«Оля, берегите себя! В следующий раз в этот цирк надо с Валуевым ехать!» — написал Скабеевой @dmitry.gulimov (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«А чего вы с собой Валуева не взяли. Вот была бы операция по принуждению к миру», — добавил @ersh1503.

Некоторые подписчики Скабеевой возразили, что в ответ на Валуева украинцы могли бы привести Владимира Кличко

«Ну украинцы возьмут Кличко, и Валуев еще раз там получит, как в своё время уже получил от Кличко)» — написал @pavlik220c.

Интернет-пользователи также решили, что украинцы вели себя «не по-европейски».