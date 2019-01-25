Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Настольная игра про Солсбери возмутила британцев 

Рамблер 1 час назад
Жители британского города Солсбери шокированы появление настольной игры, созданной по мотивам шпионского скандала, в прошлом году разразившегося в Солсбери. Играть в неё нужно парами, путешествуя по карте. Цель игры: добраться из Москвы до Солсбери, посещая места, где, возможно, бывали герои Солсбери, получив минимальное число штрафных очков. Разработана настольная игра в Екатеринбурге, авторы решили таким образом продемонстрировать отношение к делу Скрипалей, которое напоминает фантасмагорическую постановку. Неизвестно, станет ли настольная игра хитом продаж, но разработчики уже добились популярности.
Общество , Видео
Читайте также
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
00:20
Роковой ремонт: трагедия в Балашихе
Происшествия
04:37
Турция бросила Россию на полпути
Ближний Восток Статьи
02:31
Семья Вани Фокина получила в Магнитогорске новую квартиру
Общество
01:49
Крушение Су-34: штурман описал столкновение
Армия Оружие
00:42
Соловьев заступился за Захарову перед Чубайсом
Общество
01:53
Число россиян сократилось
Социология Катастрофы
04:59
Настольная игра про Солсбери возмутила британцев
Общество
05:20
Украина стремительно «опустынивается»
В мире
00:59
В Москве внезапно объявили о поддержке Порошенко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение