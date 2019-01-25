Настольная игра про Солсбери возмутила британцев

Жители британского города Солсбери шокированы появление настольной игры, созданной по мотивам шпионского скандала, в прошлом году разразившегося в Солсбери. Играть в неё нужно парами, путешествуя по карте. Цель игры: добраться из Москвы до Солсбери, посещая места, где, возможно, бывали герои Солсбери, получив минимальное число штрафных очков. Разработана настольная игра в Екатеринбурге, авторы решили таким образом продемонстрировать отношение к делу Скрипалей, которое напоминает фантасмагорическую постановку. Неизвестно, станет ли настольная игра хитом продаж, но разработчики уже добились популярности.