Названы дата и место похорон Людмилы Алексеевой

По словам настоятеля вашингтонского собора Святого Иоанна Предтечи Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) протоиерея Виктора, на прошлой неделе с ним связался по этому вопросу сын правозащитницы Михаил.

"Мы договорились, что захоронение проведем 6 апреля", — сказал отец Виктор.

Он добавил, что погребение пройдет на кладбище Рок-Крик.

Ранее стало известно, где похоронят Людмилу Алексееву.