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Названы дата и место похорон Людмилы Алексеевой 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Прах российской правозащитницы Людмилы Алексеевой будет захоронен 6 апреля в Вашингтоне, передает ТАСС.
По словам настоятеля вашингтонского собора Святого Иоанна Предтечи Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) протоиерея Виктора, на прошлой неделе с ним связался по этому вопросу сын правозащитницы Михаил.
"Мы договорились, что захоронение проведем 6 апреля", — сказал отец Виктор.
Он добавил, что погребение пройдет на кладбище Рок-Крик.
Ранее стало известно, где похоронят Людмилу Алексееву.
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