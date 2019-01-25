ВИП-охотники безжалостно расправляются со спящими медведями

Очередного чиновника заподозрили в браконьерстве. На страничке главы Юксеевского сельского поселения Пермского края журналисты обнаружили фото, на которых он сидит верхом на убитом недавно медведе. На других кадрах Василий Утробин позирует рядом с берлогой. Все снимки сделаны в зимний период, когда охота на медведей запрещена, — в это время самки выхаживают новорожденных детенышей. Пермские зоозащитники уже направили обращение в Следственный комитет с требованием провести проверку. Впрочем, Василий Утробин решил уволиться, не дожидаясь ее результатов.

Охота на залегших в берлогу косолапых считается одной из самых негуманных. Зверя расстреливают в упор, пока он не успел опомниться. Гималайского медведя и вовсе "выкуривают" из дупла, поджигая деревья.

Фотосессия верхом на медведе

Первыми фотографии главы Юксеевского сельского поселения Кочевского района с трофеями опубликовало издание "Местное время". Чиновник позирует с только что убитым медведем и четырьмя рысями. На одном из снимков держит убитую дикую кошку за лапу, будто та машет в камеру. Видимо, зрителю это должно показаться забавным. На другой фотографии Утробин пристроился около входа в берлогу бурого медведя. Охотился он не один, а в компании бывшего топ-менеджера крупной энергетической компании Николая Илюшина. Ездили за трофеями приятели дважды.

Все снимки, выяснили журналисты, сделаны зимой, когда охота на медведя, залегшего в берлогу, запрещена. Причем на добычу рыси, как утверждает издание, у чиновников тоже не было лицензии. Но так как расстрел животных происходил на территории охотхозяйств, подконтрольных Утробину, проблем не должно было возникнуть.

Как только кадры попали в прессу, СУ СК по Пермскому краю начало проверку. На особый контроль ситуацию взяло и региональное Минприроды . Двадцать третьего января стало известно, что Василий Утробин добровольно написал заявление об отставке. Правда, рассмотреть его пока не смогли — поднявшаяся шумиха подкосила здоровье чиновника, он экстренно лег в больницу на операцию.

Между тем пермские зоозащитники просят проверить главу Юксеевского сельского поселения сразу по нескольким статьям УК.

"На мой взгляд, здесь однозначно присутствует состав преступления, предусмотренный статьей 258 ("Незаконная охота"), причем с отягчающими обстоятельствами: организованная группа, использование механических транспортных средств, — пояснил РИА Новости юрист организации "За защиту зверей" Георгий Ситников. — Более того, после обнародования информации мне начали писать жители этого района. Люди утверждают, что незаконной охотой чиновник промышлял на протяжении десяти лет".

Помимо этого, борцы за права животных просят проверить у Илюшина и Утробина законность обладания оружием, а также заняться местной охотинспекцией. "Ведь браконьерство, как и любое другое преступление, проще предотвратить", — замечает Ситников.

Охота неустановленного губернатора

За полгода это уже не первый скандал на почве запрещенной охоты с участием чиновников. Третьего сентября 2018-го на YouTube опубликовали видеозапись, на которой человек, похожий на губернатора Иркутской области Сергея Левченко , убивает залегшего на зимнюю спячку медведя. Ролик начинается с того, что группа охотников подходит к берлоге. "Хорошая", — оценивает егерь. На следующих кадрах видно, как некто, очень похожий на Сергея Георгиевича, снимает с плеча карабин и палит в сторону берлоги.

"Вон голова, лей (то есть стреляй. — Прим. ред.)", — командует голос за кадром.

Далее участники охоты благодарят "Сергея Георгиевича" за меткость, жмут ему руку. "Сейчас мы такие фотографии сделаем, мама дорогая", — потирает руки кто-то из "свиты", после чего тушу убитого зверя за привязанную к шее веревку выволакивают из берлоги.

Сразу после того, как кадры попали в Сеть, глава пресс-службы Левченко заявила, что запись сделана еще в ноябре 2016 года, в разрешенный для охоты период. Обнародовали же видео, посетовали в пресс-службе, в преддверии выборов в региональное законодательное собрание, чтобы дискредитировать кандидата. А руководитель иркутского охотничьего хозяйства Николай Терещенко (он вроде как участвовал в данном выезде на природу) и вовсе заявил, что убитый медведь был шатуном. Якобы собаки взяли след зверя и загнали его в берлогу.

Впрочем, все это не помешало ГУ МВД по Иркутской области возбудить уголовное дело, правда, пока только по факту незаконной охоты. Конкретных фигурантов в материалах расследования нет. По данным прокурорской проверки, 5 января 2017 года "в дневное время неустановленные лица с использованием огнестрельного оружия осуществили незаконную охоту, в ходе которой добыли медведя, а также иных диких животных. При этом разрешительных документов на проведение охоты у них не имелось".

"Причастность губернатора Иркутской области к истории с браконьерством проверяется", — сообщалось в релизе Генпрокуратуры.

Обрекают на верную смерть

Как объяснил РИА Новости кандидат биологических наук Сергей Колчин, убийство залегшего в берлогу на зимний сон медведя считается одним из самых негуманных видов охоты. Ведь зверь находится в беспомощном состоянии, у него нет шансов выжить. В то же время именно этот вид охоты популярен среди собирателей трофеев.

"Достаточно приложить минимум усилий для выслеживания животного. Людей подвозят на снегоходах чуть ли не к самой берлоге. Егеря несут для них ружья, страхуют, если ВИП-охотник вдруг промахнется", — объясняет Колчин.

Хотя вероятность такого исхода ничтожно мала — охотники стреляют, как только разбуженный косолапый высунет голову из берлоги.

"Иногда, чтобы медведь быстро не выбрался из укрытия, ему перекрывают выход бревном. Расстреливают чуть ли не в упор. Потом привязывают к конечностям веревки и выволакивают тушу из берлоги", — описывает страшный процесс собеседник агентства.

Еще хуже обстоит ситуация с охотой на гималайских медведей. Часто зверя буквально выкуривают из дупла.

"Нужно пояснить, как залегает на зимний сон гималайский медведь. Он выбирает толстое дерево со стволом около метра в диаметре. На высоте десяти-пятнадцати метров от земли зверь делает вход в дупло, забирается туда и спускается вниз. Получается, что берлога находится внутри дерева. Обычно охотники прорубают отверстие в стенке ствола и пытаются выгнать животное. Если медведь не выходит, разводят костер. Животное задыхается и выбирается наружу на верную смерть".

По словам Сергея Колчина, бывает, что зверь не успевает выкарабкаться и заживо сгорает в огненной ловушке: "Особенно часто такое происходит с самками, защищающими детенышей. Страх перед человеком у них настолько силен, что они предпочитают остаться внутри полыхающего дерева". Кроме того, нередко медведей расстреливают прямо через кору дерева, а потом выпиливают бензопилами.

"Огромное количество осиротевших медвежат"

Тем не менее берложная охота в России не запрещена, лишь ограничена определенными сроками. В зимний период запрет действует с 1 декабря. Связано это с тем, что самка залегает в укрытие для вынашивания потомства и рождения детенышей.

"Раньше сроки были длиннее, сократили их для того, чтобы избежать появления осиротевших медвежат, — объяснил РИА Новости научный руководитель программы по сохранению биоразнообразия WWF Владимир Кревер. — Когда охотник стреляет, он не знает, самец затаился в берлоге или самка. Раньше, бывало, охотник мог убить медведицу, а потом выяснить, что в берлоге сидят и ее детеныши. Было огромное количество осиротевших медвежат. Даже создали несколько центров по их реабилитации".

В то же время Кревер утверждает, что охота на залегшего в берлогу медведя достаточно сложна, из-за чего она вряд ли пользуется популярностью среди состоятельных коллекционеров трофеев.

"Это мероприятие сопряжено с высоким риском. Во-первых, найти берлогу медведя — отдельная наука. На это способны только очень хорошо подготовленные егеря, которых сейчас почти не осталось. Кроме того, никто не подходит вплотную к укрытию и не стреляет в упор в зверя. Ведь в этом случае нет гарантий, что он будет убит. А подраненный медведь представляет серьезную угрозу для охотников".

Обычно, добавляет Кревер, сначала зверя будят специальными шестами, когда же он вырывается из укрытия, стреляют по нему из карабинов: "Это опасно, ведь неизвестно, в какую сторону побежит потревоженный зверь. У наших охотников гораздо популярнее классическая охота на подкормочных полях, когда человек сидит на вышке и ждет, пока выйдет полакомиться медведь".

"Громкие дела нужно довести до конца"

Одним из первых на видеодоказательство участия губернатора Иркутской области в незаконной охоте обратил внимание депутат Госдумы , председатель комитета по природным ресурсам Николай Николаев . Он обратился в Генпрокуратуру и МВД с просьбой дать оценку попавшему в Сеть ролику. Парламентарий назвал поступок Левченко "недостойным ни губернатора, ни сибиряка, ни мужчины".

"Здесь вопрос даже не в том, кто конкретно подозревается в таком преступлении. К сожалению, у нас сложилась очень нехорошая ситуация в сфере регулирования охоты. Только по официальным данным, которые приводил в своем докладе Росприроднадзор, объем незаконной добычи охотничьих ресурсов превышает объем легальной на два миллиона рублей. Эти данные были озвучены несколько лет назад, но не думаю, что ситуация поменялась. Ведь у нас не увеличилось количество инспекторов, не было существенных изменений в законодательстве", — уточнил в беседе с РИА Новости Николаев.

Как заметил парламентарий, нужно понимать, что в прессу попадает только информация о браконьерах из числа публичных персон. О тысячах остальных мы просто не знаем.