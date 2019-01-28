Российскую делегацию, принимающую участие в акции памяти в честь освобождения узников концлагеря Освенцим, на торжественном мероприятии усадили на места в последних рядах, сообщает член делегации обозреватель «Московского комсомольца» Ева Меркачева в Facebook. Женщина предположила, что таким образом организаторы указали россиянам на место советских воинов в борьбе с нацизмом.
К сообщению Меркачёва прикрепила фото с мероприятия. Все делегации собрали в бывшей газовой камере, где «принимали душ узники». При этом представителям РФ указали на места в последних рядах.
«Стране-освободительнице показали ее место?» — задалась вопросом журналистка.
Другая россиянка, участвующая в акции, Екатерина Винокурова в своём аккаунте Facebook сообщила, что на первых рядах расположились члены делегации из Германии. Также женщина отметила отсутствие синхронного перевода на русский язык.
«Это все очень неправильно. Так не должно было быть, не должно», — написала Винокурова.
По информации Меркачёвой, кроме неё в состав российской делегации вошли сенатор Владимир Лукин, председатель научно-просветительного центра «Холокост» писательница Алла Гербер, режиссёр Марк Розовский и адвокат Генри Резник.