Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российскую делегацию усадили на задние ряды на церемонии в Освенциме 

Рамблер + ещё 21 3 часа назад
Фото: Reuters
Российскую делегацию, принимающую участие в акции памяти в честь освобождения узников концлагеря Освенцим, на торжественном мероприятии усадили на места в последних рядах, сообщает член делегации обозреватель «Московского комсомольца» Ева Меркачева в Facebook. Женщина предположила, что таким образом организаторы указали россиянам на место советских воинов в борьбе с нацизмом.
К сообщению Меркачёва прикрепила фото с мероприятия. Все делегации собрали в бывшей газовой камере, где «принимали душ узники». При этом представителям РФ указали на места в последних рядах.
«Стране-освободительнице показали ее место?» — задалась вопросом журналистка.
Другая россиянка, участвующая в акции, Екатерина Винокурова в своём аккаунте Facebook сообщила, что на первых рядах расположились члены делегации из Германии. Также женщина отметила отсутствие синхронного перевода на русский язык.
«Это все очень неправильно. Так не должно было быть, не должно», — написала Винокурова.
По информации Меркачёвой, кроме неё в состав российской делегации вошли сенатор Владимир Лукин, председатель научно-просветительного центра «Холокост» писательница Алла Гербер, режиссёр Марк Розовский и адвокат Генри Резник.
Комментарии
Общество , Алла Гербер , Генри Резник , Ева Меркачева , Владимир Лукин , Марк Розовский , Московский комсомолец , Освенцим
Читайте также
Видео
В Раде заявили о захвате Украины
Украина В мире
Путин защитил ребенка от сотрудника ФСО
Политика
Японцы отказываются от Курил
Политика В мире
Башкирский город заполнили дети в противогазах
Общество
Пока вы спали: Россия разрушит Совет Европы
Общество
У экс-супруги Башарова пропал муж
Шоу-бизнес
Кого поддержит армия Венесуэлы
Латинская Америка В мире
Российский сенатор дал ответ на дуэль в Киеве
Политика
Охрану Третьяковки усилили везде и навсегда
Происшествия
Берлин выделит €12 млн блокадникам
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение