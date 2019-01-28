Российскую делегацию усадили на задние ряды на церемонии в Освенциме

Российскую делегацию, принимающую участие в акции памяти в честь освобождения узников концлагеря Освенцим , на торжественном мероприятии усадили на места в последних рядах, сообщает член делегации обозреватель « Московского комсомольца Ева Меркачева в Facebook. Женщина предположила, что таким образом организаторы указали россиянам на место советских воинов в борьбе с нацизмом.

К сообщению Меркачёва прикрепила фото с мероприятия. Все делегации собрали в бывшей газовой камере, где «принимали душ узники». При этом представителям РФ указали на места в последних рядах.

«Стране-освободительнице показали ее место?» — задалась вопросом журналистка.

Другая россиянка, участвующая в акции, Екатерина Винокурова в своём аккаунте Facebook сообщила, что на первых рядах расположились члены делегации из Германии. Также женщина отметила отсутствие синхронного перевода на русский язык.