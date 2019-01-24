«Бузова популярнее»: Чубайс нашел замену для Захаровой

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью радиостанции «Бизнес FM» прокомментировал свою полемику с официальным представителем Министерства иностранных дел Марией Захаровой об уровне жизни в России . Он подчеркнул, что считает дискуссию завершенной, а выводы из нее «очевидными».

Чубайс призвал спокойно оценить произошедшее, отметив, что для обмена мнениями характерны «эмоциональные перехлесты», и заявил, что попытался ответить на поставленный Захаровой вопрос «в каком-то олдскульном режиме».

«Очень быстро стало понятно, что ответ никому не нужен и содержание никого не интересует, а интересуют аудитория, зритель, хайп и кликбейт. В этой ситуации, конечно, бессмысленно продолжать дискуссию», — добавил Чубайс.

Вместе с этим, он выразил «восхищение» мастерством Захаровой.

«Мне кажется, мы недооценили человека, ее нужно продвигать дальше в этом направлении, это же просто классно. Я не знаю, куда-нибудь в «Дом 2» ведущей, это будет блестяще — и для нее новый вызов, и там, я думаю, народ в шоке будет», — сказал он.

Глава «Роснано» предложил поменять местами Захарову и бывшую ведущую «Дома-2» Ольгу Бузову. В частности, он указал на популярность Бузовой и ее «новый молодой образ».

«У Бузовой колоссальная поддержка, кажется 12 миллионов подписчиков в Instagram. Явно она популярнее, чем Захарова, да и вообще будет новый молодой образ. Я уверен, что она сможет проводить эти брифинги с журналистами, народ ломиться просто будет», — пошутил Чубайс.

Он также назвал свое предложение «совершенно серьезным» и сказал, что Захарова основала новый жанр развлечения — «политикотейнмент».

«Есть понятие infotainment, edutainment, то есть смесь образования с развлечением. Мария Захарова родила понятие, даже не знаю, как это назвать, политикотейнмент, то есть вместо содержания сплошной entertainment в изображении, соответственно, Марии Захаровой. Это же целый жанр», — заявил он.

Чубайс подчеркнул, что Захарову достойна того, чтоб ее «продвигали дальше».

«Родить жанр — это задача. Я считаю, что он рожден, я абсолютно восхищен тем, как она это сделала, искренне считаю, что нужно ломать границы, продвигать дальше человека, она вполне этого заслуживает», — подытожил глава «Роснано».

Политик также отметил, что не пытается решить задач «электорального свойства», когда вступает в дискуссии на таких открытых площадках, как социальные сети.

«Я пытаюсь просто называть вещи своими именами, а иногда оказывается, что это вызывает сверхбурную истерическую реакцию. Чубайс заявил, что Россия самая энергорасточительная страна, Чубайс опять хочет разрушить Россию. Ребята, это не я заявил, посмотрите любой справочник, это знают все, кто имеет хоть какое-то отношение к этой теме», — пояснил он.

Чубайс назвал естественным то, что его действия создают «мощнейшую пену» из политических врагов и рассказал о своем спокойном отношении к подобным процессам, так как как считает их «нормальными и неизбежными».

Захарова быстро отреагировала на своеобразное предложение оппонента заменить ее Бузовой кратким комментарием на своей странице в фейсбуке.

«Я не знала, что Анатолий Борисович смотрит «Дом 2», — написала представитель МИД.

Спор между главой «Роснано» и представителем МИДа разгорелся после того, как Чубайс ответил на критику в свой адрес со стороны журналиста Владимира Соловьева из-за слов об энергорасточительности России.

В ходе заочной полемики, которая развернулась в фейсбуке, Захарова в ответ на слова Чубайса о низком уровне жизни россиян спросила у него самого о причинах такого положения дел, как у человека, «десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности».

«Жду ответа, как ваучер члена кабинета», — заканчивалось обращение Захаровой.

В своем ответе Чубайс предположил, что она была «совсем маленькой девочкой», когда он приступал к исполнению своих обязанностей на правительственных постах, а рубль был неконвертируемым и магазины пустыми. Он указал на то, что сама она начала свою работу в стране с растущей экономикой.

Захарова назвала такой ответ полным пошлости и ошибок и сказала, что не получила ответа на поставленный вопрос. Также она рассказала, что с дрожью вспоминает экономические достижения российского правительства в момент начала своей карьеры.

«Я «начала свою работу» осенью 1998 года и все описанные Вами «экономические достижения» вспоминаю с дрожью», — написала Захарова.

Она также выразила уверенность в том, что этот ответ войдет в историю как одна из «многочисленных ошибок» Чубайса.