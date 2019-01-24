Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главный раввин Москвы прокомментировал закон о переименовании УПЦ 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт в беседе с RT прокомментировал закон о переименовании канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
«Я хочу просто процитировать моего коллегу из Украины, главного раввина Украины Якова Дов Блайха, который является тоже председателем в религиозном совете Украины, который объединяет все церкви на Украине и он назвал этот закон антиконституционным законом», — заявил Гольдшмидт на площадке «Русского дома» в Давосе.
20 декабря украинский парламент принял законопроект, согласно которому УПЦ должна указать в своём названии принадлежность к «государству-агрессору».
Через день его подписал президент Украины Пётр Порошенко.
В УПЦ считают, что закон был принят для того, чтобы ослабить её позиции и заставить духовенство и верующих переходить в новую церковь Украины.
RT на русском: последние новости
В возрасте 76 лет скончался российский кинооператор Валерий Никонов Умерла музыковед Светлана Виноградова Путин проводит заседание попечительского совета МГУ в Москве
Общество , Петр Порошенко , РПЦ , Верховная Рада , Москва
Читайте также
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
04:37
Турция бросила Россию на полпути
Ближний Восток Статьи
01:53
Число россиян сократилось
Социология Катастрофы
05:20
Украина стремительно «опустынивается»
В мире
00:59
В Москве внезапно объявили о поддержке Порошенко
Политика
03:46
«Мразь конченая»: кого друзья винят в смерти Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:00
Соловьев чуть не довел Ковтуна до инфаркта
Общество
00:44
Путин сделал заявление после переговоров с Эрдоганом
Политика Ближний Восток
00:52
В Москве таксист привез пассажиров к грабителям
Происшествия Криминал
03:51
Суд решил судьбу Януковича
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение