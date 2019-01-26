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Жителей Петербурга предложили накормить блокадным хлебом 

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Фото: Алексей Варфоломеев / РИА Новости
Депутат Госдумы Ильдар Бикбаев предложил провести акцию, приуроченную к 75-летию освобождения блокадного Ленинграда. Парламентарий планирует раздать жителям Санкт-Петербурга 125-граммовую норму хлеба, приготовленного по рецепту времен изоляции города. Об этом сообщает «Фонтанка.ру», которая пообщалась с парламентарием.
Бикбаев уточнил, что акция проводится 11 лет, однако в 2019-м депутат впервые привезет блокадный хлеб в Санкт-Петербург. 27 января он намеревается раздать его посетителям музея хлеба и Пискаревского мемориального комплекса, где массово хоронили погибших от голода жителей Ленинграда, а также руководству города.
Отмечается, что для его инициативы испекли более 12 тысяч порций хлеба. Как пояснил парламентарий, цель инициативы — «получить ощущения, которые получали в те страшные дни».
Бикбаева обвинили в нарушении границ допустимого. В частности, редактор блокадных дневников Наталья Соколовская предложила депутату «поголодать с месяцок, а потом уже экспериментировать с хлебом из того, что есть нельзя». Депутат Заксобрания Алексей Цивилев призвал Бикбаева «найти в себе силы» отказаться от инициативы.
«Уверяю Вас, что ни один ленинградец, переживший страшные блокадные дни, ни сотни тысяч тех, кто остался лежать на Пискаревском кладбище, никогда не хотели бы, чтобы эта трагедия повторилась, а их дети, внуки и правнуки узнали бы, что такое эти ленинградские "сто двадцать пять блокадных грамм с огнем и кровью пополам», — подчеркнул он.
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Общество , Алексей Цивилев , Госдума
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