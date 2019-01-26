Жителей Петербурга предложили накормить блокадным хлебом

Депутат Госдумы Ильдар Бикбаев предложил провести акцию, приуроченную к 75-летию освобождения блокадного Ленинграда. Парламентарий планирует раздать жителям Санкт-Петербурга 125-граммовую норму хлеба, приготовленного по рецепту времен изоляции города. Об этом сообщает «Фонтанка.ру», которая пообщалась с парламентарием.

Бикбаев уточнил, что акция проводится 11 лет, однако в 2019-м депутат впервые привезет блокадный хлеб в Санкт-Петербург. 27 января он намеревается раздать его посетителям музея хлеба и Пискаревского мемориального комплекса, где массово хоронили погибших от голода жителей Ленинграда, а также руководству города.

Отмечается, что для его инициативы испекли более 12 тысяч порций хлеба. Как пояснил парламентарий, цель инициативы — «получить ощущения, которые получали в те страшные дни».

Бикбаева обвинили в нарушении границ допустимого. В частности, редактор блокадных дневников Наталья Соколовская предложила депутату «поголодать с месяцок, а потом уже экспериментировать с хлебом из того, что есть нельзя». Депутат Заксобрания Алексей Цивилев призвал Бикбаева «найти в себе силы» отказаться от инициативы.