Минюст объяснил большое количество жалоб россиян в ЕСПЧ

Так в Минюсте прокомментировали статистику Европейского суда по правам человека, согласно которой количество дел в отношении РФ, ожидающих рассмотрения, составляет 11 тысяч 750 — это больше, чем в отношении других стран. Так, в отношении Румынии таких дел 8 тысяч 500, Украины — 7 тысяч 250, Турции — 7 тысяч 100, следует из статистки суда, поступившей в РИА Новости.

В министерстве отметили, что количество дел, находящихся на рассмотрении судебных составов Европейского суда по правам человека, в отношении каждой из стран — участниц Совета Европы обусловлено, в том числе, численностью населения, при этом РФ занимает первое место среди европейских государств и значительно опережает их по этому параметру.

"Согласно отчету Европейского суда по правам человека в 2018 году в пересчете на 10 тысяч человек населения Россия находилась лишь на 31 месте по количеству жалоб среди 47 государств — членов Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Именно этот показатель следует считать объективным", — говорится в сообщении ведомства.

Российский Минюст между тем отмечает, что необходимо учитывать, что свыше 90% жалоб, поступающих в Европейский Суд по правам человека, отклоняются или признаются неприемлемыми по различным основаниям. "Соответственно, само по себе количество дел, находящихся на рассмотрении судебных составов Европейского суда по правам человека, не может использоваться для формирования каких-либо выводов о состоянии правозащитной обстановки в государстве", — добавили в Минюсте.

В отдельном приложении по нарушениям статей Европейской конвенции по правам человека в 2018 году отмечается, что всего в адрес России было вынесено 248 решений. Из них 238 решений с нарушением хотя бы одной статьи Конвенции. Чаще всего нарушалась статья 3 (запрещение пыток) — 99, статья 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) — 99, статья 13 (право на эффективную защиту) — 67 Европейской конвенции по правам человека.

В адрес Турции было всего вынесено 146 решений, из них с нарушением одной статьи конвенции — 140. Анкара чаще всего нарушала статью (обязанность уважать права человека), статью 6 (право на справедливое судебное разбирательство), статью 10 (свобода выражений мнений).

В отношении Украины было вынесено всего 91 решение, из них с нарушением Конвенции — 86. Чаще всего ЕСПЧ отмечал нарушение статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) — 45, статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) — 41 и статьи 13 (право на эффективное средство правовой защиты) — 37.