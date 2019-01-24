Почему россияне стали чаще умирать

Впервые за десять лет Росстат зафиксировал отрицательную динамику численности населения. В 2018 году, по данным ведомства, россиян стало меньше почти на 87 тысяч человек. Последний раз подобное наблюдалось в 2008-м. По оценкам высших чиновников и опрошенных News.ru экспертов, демографическая ситуация в стране не внушает оптимизма, и на то есть объективные причины.

Как достичь естественного прироста На 1 января 2019 года общее число жителей РФ составило 146 млн 794 человека, из которых 109,4 млн относятся к городскому населению, 37,3 млн — к сельскому. При этом в Москве проживают 12,6 млн человек, в Санкт-Петербурге — 5,3 млн

Одним из первых на сообщение Росстата отреагировал Минтруд . Как пояснили в пресс-службе министерства, естественная убыль населения связана, в первую очередь, со значительным снижением числа женщин в репродуктивном возрасте, что обусловлено наложившимися друг на друга демографическими провалами в 40-е и 90-е годы. Ранее, выступая на Гайдаровском форуме, глава ведомства Максим Топилин признал, что перед государством стоит практически невыполнимая задача.

«Дополнительными материальными мерами мы можем увеличивать суммарный коэффициент рождаемости, у нас есть для этого все возможности, но абсолютное количество рождений, как ни печально, будет снижаться. Поэтому если мы хотим достичь естественного прироста, нам нужно абсолютное количество смертей снизить достаточно серьёзным образом», — заметил министр.

«Демографический пакет»

Дополнительные меры — это, прежде всего, «демографический пакет», вступивший в силу с 1 января 2018 года и ранее анонсированный президентом Владимиром Путиным . Он касается, в частности, тех семей с детьми, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 размера прожиточного минимума в регионе. Им предоставляются ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка, а также ежемесячные выплаты в связи с рождением второго ребёнка за счёт средств материнского капитала.

Кроме того, для семей с детьми ставка ипотеки субсидируется до уровня 6% в течение трёх, пяти или восьми лет при рождении с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года соответственно второго, третьего и последующих детей «у заёмщиков, которые возьмут кредит или рефинансируют действующий кредит на покупку жилья на первичном рынке». А с 2019 года началась реализация нацпроекта «Демография», предусматривающего увеличение продолжительности жизни до 67-ми лет и увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7.

«Снижение рождаемости — процесс абсолютно закономерный. Нас настиг очередной демографический провал, менее выраженный, чем те, что возникали в послевоенный период, в середине 1960-х годов, в 1990-х», — говорит доктор экономических наук Сергей Смирнов.

По словам собеседника News.ru, он редко соглашается с Максимом Топилиным, но в данном случае министр абсолютно прав: никакими техническими мерами невозможно кардинально изменить ситуацию. Что касается последних данных Росстата относительно убыли населения, то, отмечает Смирнов, прокомментировать их могла бы (и должна) глава Минздрава Вероника Скворцова , как напрямую отвечающий за здоровье нации чиновник.

«Если говорить о снижении смертности, то ключевое направление — это совершенствование системы здравоохранения, повышение доступности медицинской помощи для граждан разных возрастных групп», — рассуждает эксперт.

Закон природы

По его мнению, нужно досконально разбираться, отчего люди умирают в первую очередь и вводить «точечные» программы помощи, которые, возможно, будут регионально дифференцированы. А где-то надо серьёзно работать над улучшением экологии. По поводу материнского капитала и других подобных мер по стабилизации рождаемости Сергей Смирнов заметил, что не ждёт от них каких-то прорывов.