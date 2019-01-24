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Назван доход чиновницы, заявившей о ненужности денег роженицам 

Рамблер 41 минуту назад
Фото: duma.novreg.ru
Спикер Новгородской областной думы Елена Писарева заработала за 2017 год 2 млн 145 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные, указанные на сайте облдумы. Кроме того, Писарева задекларировала квартиру площадью 84 квадратных метра.
Ранее Елена Писарева заявила, что женщинам, родившим первого ребенка после 30 лет, не нужна выплата в размере 100 тысяч рублей.
Депутат заявила о ненужности денег роженицам
Как сообщает портал «Новгород.ру», такое мнение спикер облдумы выразила в ходе дискуссии во время заседания, где рассматривался вопрос об утверждении регионального капитала «Первый ребенок», положенного женщинам, родившим первенца в возрасте от 24 до 29 лет.
«Мы с вами чётко должны понимать, что уже после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить», — объяснила Писарева возрастной ценз, установленный для получательниц капитала.
Это высказывание вызвало широкий резонанс в СМИ и социальных сетях. После этого чиновница заявила, что ее фразу вырвали из контекста.
Комментарии9
Общество , Елена Писарева
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