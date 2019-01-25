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Череп Хаджи-Мурата пообещали вернуть дагестанцам 

Lenta.ru + ещё 1 53 минуты назад
Фото: Dag.life
В администрации президента России согласились, что череп Хаджи-Мурата должен быть передан в Дагестан. Соответствующий документ на своей странице в Facebook опубликовал депутат Госдумы Гаджимурад Омаров.
«По итогам консультаций с руководством Республики Дагестан принято решение осуществить акт передачи останков позднее с учетом текущей внутриполитической ситуации в республике», — говорит в документе.
По словам Омарова, это стало знаковым событием для народов Северного Кавказа, а также «для всех тех, кто верит в справедливость.
Как уточняет „Кавказский узел“, для захоронения останков властям Дагестана нужно будет договориться с Азербайджаном. Это, как предположили историки, может стать поводом для эмоциональных обсуждений.
Хаджи-Мурат — аварский вождь и военачальник, наиб имама Шамиля и его „правая рука“. Герой одноименной повести Льва Толстого погиб в 1852 году после столкновения с отрядом горской милиции на территории нынешнего Азербайджана. Могила находится в Гахском районе страны.
После смерти его голову отсекли, а череп отправили в Сенкт-Петербург и мумифицировали.
Сначала она хранилась в Военно-медицинской академии, затем ее передали в Музей антропологии и этнографии (Кунсткамеру). В настоящее время она находится в запасниках и не представлена в основной экспозиции.
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Комментарии
Общество , Лев Толстой , Администрация Президента РФ , Госдума , Республика Дагестан
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