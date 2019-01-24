Режиссер «Богемской рапсодии» отреагировал на обвинения в педофилии

Американский режиссер Брайан Сингер назвал гомофобной клеветой обвинения в педофилии, которые были выдвинуты против него. Об этом сообщает портал Deadline.

По словам кинематографиста, журналист, написавший текст о его сексуальных связях с несовершеннолетними, является гомофобом и уже более 20 лет имеет странную одержимость Сингером. Ранее он уже пытался опубликовать статью о неподобающем сексуальном поведении режиссера в Esquire, однако издание отказало ему, сославшись на отсутствие достоверных источников. Позднее материал появился в журнале The Atlantic.

«Неудивительно, что благодаря "Богемской рапсодии", удостоенной множества наград, эта гомофобная клевета была вовремя распространена, чтобы воспользоваться успехом фильма», — сказал Сингер.

Он также посочувствовал, что опубликовавшее статью СМИ «опустилось до такого низкого уровня журналистской честности».

23 января стало известно о том, что четверо мужчин обвинили режиссера в педофилии. Трое их них рассказали о сексуальной связи с кинематографистом в несовершеннолетнем возрасте.