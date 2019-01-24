В Google прояснили ситуацию с Крымом на картах 

Официальный представитель Google объяснил Госдуме РФ позицию компании по принадлежности Крыма, передает ТАСС.
Как рассказал председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, представитель американской компании связался с депутатами после того, как появилась информация о неверном указании Крыма на картах Google.
По словам Левина, представитель компании рассказал, что на территории России Крым обозначен как часть РФ, а за рубежом он показан как спорная территория.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам палаты пригласить на Охотный Ряд представителя Google после того, как один из депутатов сообщил о якобы неверном указании на карте принадлежности этого субъекта РФ.