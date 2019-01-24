Депутат заявила, что женщинам старше 30 не нужны деньги за рождение ребенка

Спикер Новгородской областной думы Елена Писарева заявила, что женщинам старше 30 лет не будет выплачиваться единовременное пособие за рождение первого ребенка. Таким образом, выплату в размере 100 тысяч рублей по проекту «Демография» получат только женщины от 24 до 29 лет.

Мы с вами чётко должны понимать, что уже после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить, — объяснила Писарева.

По словам губернатора области Андрея Никитина, средства можно будет потратить на улучшение жилищных условий. Получить деньги можно будет, когда ребенку исполнится 1,5 года, пишет «Новгород.ру».

В декабре чиновница из Самарской области посоветовала матерям-одиночкам завести сад или огород, чтобы обеспечить детей качественными продуктами.