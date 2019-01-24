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Депутат заявила, что женщинам старше 30 не нужны деньги за рождение ребенка 

Ридус + ещё 2 1 час назад
Фото: duma.novreg.ru
Спикер Новгородской областной думы Елена Писарева заявила, что женщинам старше 30 лет не будет выплачиваться единовременное пособие за рождение первого ребенка. Таким образом, выплату в размере 100 тысяч рублей по проекту «Демография» получат только женщины от 24 до 29 лет.
Мы с вами чётко должны понимать, что уже после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить, — объяснила Писарева.
По словам губернатора области Андрея Никитина, средства можно будет потратить на улучшение жилищных условий. Получить деньги можно будет, когда ребенку исполнится 1,5 года, пишет «Новгород.ру».
В декабре чиновница из Самарской области посоветовала матерям-одиночкам завести сад или огород, чтобы обеспечить детей качественными продуктами.
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