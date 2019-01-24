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Дети платили за вход в школу в Иркутской области 

News.ru 58 минут назад
Фото: РИА Новости
В Усть-Илимске Иркутской области учеников не пускали в школу, пока те не заплатят за вход. Деньги нужно было внести на магнитную карту, являющуюся пропуском в учреждение.
«Утром 24.01.19 в 17-й школе огромное количество детей оказалось перед закрытыми турникетами. Через некоторое время несколько сотрудников школы начали составлять список учеников с неоплаченными картами и поочередно пропускать в школу», — написал местный житель в группе «Чат Усть-Илимска» в социальной сети «ВКонтакте».
В приёмной школы заявили, что информация не соответствует действительности.
«Ничего подобного не происходит, все наши ученики спокойно проходят через турникеты. Ни одного ребенка не остановили и не отправили домой с неоплаченным пропуском», — сообщили в школе URA.RU.
Как ранее писал News.ru, в Михайловском районе Приморского края проводится проверка по жалобам родителей учеников школы села Первомайское. «Смотрящие за селом» прочитали там детям лекцию о половых предпочтениях.
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Общество , РИА Ura.ru , Иркутская Область , Усть-Илимск
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