Дети платили за вход в школу в Иркутской области

Усть-Илимске Иркутской области учеников не пускали в школу, пока те не заплатят за вход. Деньги нужно было внести на магнитную карту, являющуюся пропуском в учреждение.

«Утром 24.01.19 в 17-й школе огромное количество детей оказалось перед закрытыми турникетами. Через некоторое время несколько сотрудников школы начали составлять список учеников с неоплаченными картами и поочередно пропускать в школу», — написал местный житель в группе «Чат Усть-Илимска» в социальной сети «ВКонтакте».

В приёмной школы заявили, что информация не соответствует действительности.

«Ничего подобного не происходит, все наши ученики спокойно проходят через турникеты. Ни одного ребенка не остановили и не отправили домой с неоплаченным пропуском», — сообщили в школе URA.RU.

Как ранее писал News.ru, в Михайловском районе Приморского края проводится проверка по жалобам родителей учеников школы села Первомайское. «Смотрящие за селом» прочитали там детям лекцию о половых предпочтениях.