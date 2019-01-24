Черные кредиторы наращивают объемы
Черных кредиторов в России стало меньше, а объем выданных ими кредитов — больше. Об этом, как сообщает «Коммерсант», гласят подсчеты союза микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие». Согласно им, нелегальных кредиторов в 2018 году стало меньше на 3,1 тысячи (6,5 тысячи), а объем выданных ими кредитов вырос на 17 миллиардов рублей (до 115 миллиардов). По словам Валерия Рассказова из «Джет мани микрофинанс», постоянными клиентами нелегалов являются бизнесмены, пытающиеся избежать уплаты налогов.
Американцев лишат привилегией в Венесуэле
Глава национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо назвал газ и электричество привилегиями и намекнул, что американские дипломаты могут их лишиться. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с США из-за непризнания страной легитимности его переизбрания на второй президентский срок и потребовал от американских дипломатов покинуть Венесуэлу.
«А вдруг не станет света в этом секторе, не будет газа? С такими-то проблемами, которые есть в этой стране…» — заявил Диосдадо Кабельо, отметив, что если «нет дипотношений, то нет и никаких привилегий».
Цены на бензин разморозят весной
Цены на бензин могут быть разморожены в апреле, сообщают «Известия». Илья Джус, представитель курирующего топливно-энергетический комплекс вице-премьера Дмитрия Козака, рассказал изданию об удовлетворенности выполнением прошлогодних договоренностей с нефтяниками, а также о том, что их пролонгация сейчас не обсуждается. Замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин отметил стабилизацию ситуации на рынке — с лета цены на бензин выросли лишь однажды (1-14 января на 0,5%) и выровнялись на независимых АЗС и заправках вертикально-интегрированных нефтяных компаний. По его словам, все это дает повод не продлевать соглашение за пределы оговоренного срока — 31 марта.
Рубль подорожает из-за морозов
Морозы в США помогут рублю укрепиться, рассказал «Российской газете» Георгий Ващенко из инвестиционной компании «Фридом Финанс». По его словам, холода на севере Соединенных Штатов уже стали причиной роста потребления там топлива. Это, «скорее всего», приведет к росту цен на нефть, что, в свою очередь, окажет поддержку российской валюте. Ващенко прогнозирует, что если котировки нефти марки «Брент» превысят 63 доллара за баррель, то рубль вполне способен укрепиться к доллару — до отметки 65,5 рубля за доллар.
ЧФ пополнят «малышами»
Черноморский флот пополнится в 2019 году ракетными кораблями, вооруженными крылатыми и сверхзвуковыми противокорабельными ракетами, рассказали «Известиям» в главном командовании Военно-морского флота России. Малые ракетные корабли («малыши», как их называют на флоте) «Ингушетия» и «Грайворон» войдут в состав 41-й Севастопольской ордена Нахимова бригады ракетных катеров. Оба имеют на борту крылатые ракеты «Калибр» и сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Оникс». По мнению генерал-полковника Леонида Ивашова, президента Академии геополитических проблем, Минобороны усиливает ЧФ в связи со становлением Черного моря «зоной острой политической конкуренции».