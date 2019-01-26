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В Петербурге зажгли 900 свечей в память о блокаде Ленинграда 

ТВ Центр + ещё 161 4 часа назад
Фото: ТВ Центр
Годовщину прокомментировала Валентина Матвиенко
В память о каждом дне блокады в Санкт-Петербурге зажгли 900 свечей. Акция прошла в парке 300-летия. Со сцены звучали песни и стихи военных лет в исполнении лауреатов конкурса художественного слова имени Ольги Берггольц, передает "ТВ Центр".
А на Пискаревском мемориальном кладбище возложили венки к могилам тех, кто отстоял Ленинград. Там собрались жители северной столицы, блокадники, ветераны. Многие приехали из других городов и стран. Среди петербуржцев была и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По её словам, задача каждого — не допустить новой блокады — "блокады памяти" о тех тяжёлых днях. Ведь эти события для нас не просто "часть исторической хроники".
"Искренне это такой очень святой день для лениградцев-петербуржцев, для каждого, кто не только здесь родился, но и кто знаком с историей этого подвига, а главное с теми людьми, которые сегодня еще с нами. Все больше и больше приходит людей почтить память защитников Ленинграда, потому что это была еще огромная сила духа, не только сила оружия, это была сила духа: выжить в таких условиях, выстоять и остаться людьми", — сказала она.
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Общество , Валентина Матвиенко , Ольга Берггольц , Совет Федерации , ТВ Центр , Санкт-Петербург
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