Рыболов поджег лунку на Иртыше 

Любитель зимней рыбалки из Югры нечаянно открыл небольшое газовое месторождение прямо на реке. Мужчина отправился на реку Иртыш, чтобы порыбачить, пробурил лунку в ледяном слое, и на него тут же брызнул фонтан. Это оказался газ, однако мужчина поначалу не разобрался, что происходит. Чуть позже рыболов решил поджечь газ и запечатлел процесс на видео. На кадрах видно, что невысокий столб горящего газа поднимается из лунки беспрерывно. Автор видео прокомментировал любопытное явление, сказав, что Югра богата природными ресурсами. «Самый настоящий природный газ из Иртыша», — добавил он в конце ролика.