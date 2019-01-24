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В Сети высмеяли данные Росстата о сокращении населения 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Росстат заявил о сокращении населения России впервые за десять лет — на 86 тысяч 688 человек. Интернет-пользователи усомнились в этих данных: по их мнению, население сокращалось и раньше, а прирост происходил только за счет мигрантов.
«Что за дурь *Впервые* оно сокращается с 91 постоянно», — возмутился в твиттере @Vse_O_ki (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Впервые за десять лет закончились мигранты? Население только за их счет росло», — написал @oyEv0GDk1HYRzEA.
«Не удивительно, и дальше будет сокращаться, потому что государство нас не просило рожать!» — добавила @kavkazoid.
«Если у Росстата сократилось, то сколько же по настоящему?» — отметил @Cerg1979.
Из предварительной оценки Росстата следует, что численность населения на январь 2019 года составляла 146 миллионов 793,7 тысячи человек. В 2018-м численность населения оценивали в 146 миллионов 880,4 тысячи человек.
Ранее опрошенные РБК эксперты назвали основной причиной убыли населения в России сокращение рождаемости. Они связали это с тем, что в детородный возраст вступило малочисленное поколение 1990-х годов.
Комментарии
Общество , Росстат , РБК
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