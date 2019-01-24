В Сети узнали о разводе короля Малайзии с «Мисс Москва»

Telegram-канал «Только никому» сообщил о скором разводе «Мисс Москвы-2015» Оксаны Воеводиной и короля Малайзии Мухаммада V.

Канал утверждает со ссылкой на неназванный источник, что пара уже начала готовить необходимые для развода документы.

Информацию о разводе опроверг отец девушки Андрей Воеводин. Он заявил Комсомольской правде », что первым бы узнал о расставании своей дочери с мужем.

Воеводин не стал уточнять, где именно сейчас находится его дочь. Он заявил, что не имеет права разглашать местонахождение «королевской особы».

Пресс-секретарь Воеводиной в беседе с «КП» назвала информацию о разводе «совершенно непроверенной».

«Это бред какой-то, вброс. <…> Мухаммад — действующий султан. И любая информация об их семье приобретает статус государственного уровня», — подчеркнула собеседница издания.

Она заверила, что сейчас у Воеводиной все хорошо.

Свадьба короля Мухаммада V и российской модели состоялась в ноябре прошлого года в подмосковном зале Barvikha Concert Hall.

СМИ писали, что перед свадьбой 49-летний монарх более года навещал Воеводину в России. Сообщалось, что 25-летняя россиянка приняла ислам. Для короля этот брак стал вторым, ранее он был женат на представительнице королевской семьи и развелся в 2008 году.