В Сети узнали о разводе короля Малайзии с «Мисс Москва» 

Telegram-канал «Только никому» сообщил о скором разводе «Мисс Москвы-2015» Оксаны Воеводиной и короля Малайзии Мухаммада V.
Канал утверждает со ссылкой на неназванный источник, что пара уже начала готовить необходимые для развода документы.
Информацию о разводе опроверг отец девушки Андрей Воеводин. Он заявил «Комсомольской правде», что первым бы узнал о расставании своей дочери с мужем.
Воеводин не стал уточнять, где именно сейчас находится его дочь. Он заявил, что не имеет права разглашать местонахождение «королевской особы».
Пресс-секретарь Воеводиной в беседе с «КП» назвала информацию о разводе «совершенно непроверенной».
«Это бред какой-то, вброс. <…> Мухаммад — действующий султан. И любая информация об их семье приобретает статус государственного уровня», — подчеркнула собеседница издания.
Она заверила, что сейчас у Воеводиной все хорошо.
Свадьба короля Мухаммада V и российской модели состоялась в ноябре прошлого года в подмосковном зале Barvikha Concert Hall.
СМИ писали, что перед свадьбой 49-летний монарх более года навещал Воеводину в России. Сообщалось, что 25-летняя россиянка приняла ислам. Для короля этот брак стал вторым, ранее он был женат на представительнице королевской семьи и развелся в 2008 году.