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Омская школьница получила коньки в подарок от Путина 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Михаил Климентьев
Двенадцатилетняя школьница из Омска написала письмо президенту РФ Владимиру Путину о заветном желании получить в подарок коньки, ее мечта сбылась, сообщает в четверг правительство Омской области.
"В преддверии новогодних праздников юная омичка Настя Парыгина написала письмо Владимиру Путину, в котором рассказала президенту страны о своем заветном желании — получить в подарок коньки. Детская просьба, обращенная к главе государства, не осталась без ответа", — говорится в сообщении.
Коньки девочка получила из рук министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрия Крикорьянца. Школьницу также ждал небольшой презент от хоккейного клуба "Авангард".
"Я увидела по телевизору, что ребята получают подарки от президента. А мне очень хотелось коньки, чтобы тренироваться, но у меня 41-й размер ноги, и родные не успевают покупать мне коньки. Бабушка в шутку посоветовала написать письмо президенту, а я так и сделала. Даже не думала, что моя мечта сбудется, да еще так быстро", — приводятся в сообщении слова школьницы.
Власти пояснили, что девочка, которую воспитывает бабушка, учится в седьмом классе. Она активно участвует в общественной жизни школы и класса, играет на фортепиано, поет в школьном хоре и мечтает стать ветеринаром.
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Общество , Владимир Путин , ХК "Авангард" , Омск , Омская Область
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