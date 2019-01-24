Омская школьница получила коньки в подарок от Путина

"В преддверии новогодних праздников юная омичка Настя Парыгина написала письмо Владимиру Путину, в котором рассказала президенту страны о своем заветном желании — получить в подарок коньки. Детская просьба, обращенная к главе государства, не осталась без ответа", — говорится в сообщении.

Коньки девочка получила из рук министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрия Крикорьянца. Школьницу также ждал небольшой презент от хоккейного клуба "Авангард"

"Я увидела по телевизору, что ребята получают подарки от президента. А мне очень хотелось коньки, чтобы тренироваться, но у меня 41-й размер ноги, и родные не успевают покупать мне коньки. Бабушка в шутку посоветовала написать письмо президенту, а я так и сделала. Даже не думала, что моя мечта сбудется, да еще так быстро", — приводятся в сообщении слова школьницы.

Власти пояснили, что девочка, которую воспитывает бабушка, учится в седьмом классе. Она активно участвует в общественной жизни школы и класса, играет на фортепиано, поет в школьном хоре и мечтает стать ветеринаром.