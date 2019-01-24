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В Росрыболовстве назвали самую полезную в мире рыбу 

Российская Газета 1 час назад
Нововведения продлевают срок действия квот с 10 до 15 лет, кроме того, вводится единая квота на вылов рыбы. "Раньше квоты для рыбаков разграничивались на прибрежную и промышленную, при этом, по сути, они мало чем различались. При этом "прибрежка" не отвечала государственной задаче — насыщению приморских регионов охлажденной рыбой. Сейчас рыбопромышленники могут сами выбирать, как рыбачить по прибрежной, промышленной квоте или по обеим сразу", — пояснили "РГ" в Росрыболовстве.
Доля прибрежных квот будет рассчитываться по повышающему коэффициенту — 1,2. Но рыбачить разрешат больше с условием — весь улов в живом, свежем или охлажденном виде должен поставляться в порты или места выгрузки, определенные регионом, у берегов которого ведется промысел. "До 2019 года улов по прибрежным квотам мог в замороженном виде продаваться за рубеж. Сейчас же это будут реальные объемы, которые должны попасть на внутренний рынок для переработки и торговли", — уточнили в пресс-службе Росрыболовства. То есть приоритет будет отдаваться тем рыбакам, которые ловят для российского потребителя. На 2019 год на прибрежный промысел подано 1,4 тысячи заявок.
Это важный для отрасли эксперимент, отметили в Росрыболовстве. Надо будет отслеживать процесс и вовремя его регулировать.
"Важна активная позиция региональной власти по организации мест приема уловов и реализации, а также понимание со стороны контрольно-надзорных органов. Нельзя допустить административных барьеров и проволочек с доставкой свежей рыбы. Нужно поддержать рыбаков в этом начинании, чтобы не отбить у них желание работать по прибрежным квотам", — отметили в пресс-службе Росрыболовства.
Кстати, еще в 2018 году изменениями в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна предусмотрены особые условия работы для судов, которые доставляют рыбу и другие водные биоресурсы в живом, свежем или охлажденном виде. "Рыбаки могут вести учет веса и видового состава уловов в промысловом журнале в местах доставки. Сейчас прорабатываются вопросы снятия излишних административных барьеров при реализации этого механизма на практике. Например, речь идет о возможности перегруза улова на транспортное судно для доставки его на берег, что позволит не отрывать промысловый флот от работы в море", — рассказали в Росрыболовстве.
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Общество , Видео , Росрыболовство
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