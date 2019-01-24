Гостям мероприятия также показали уникальные кадры с «инопланетяниным».
В Екатеринбурге прошел третий бал-конференция, который посвященный кыштымскому карлику — неизвестному существу по имени Алешенька, останки которого обнаружили в 1996 году в Челябинской области. Мероприятие, которое в этом году носит название «Алешенька, спасибо, что пришел», проводится уже в третий раз.
На нем эксперты вновь подняли вопрос о происхождении кыштымского карлика, рассмотрели новые факты и провели дискуссию.
Главным гостем стал следователь Владимир Бендлин, который расследовал смерть загадочного гуманоида.
Мероприятие носило закрытый характер: вход осуществлялся строго по приглашениям.
Гостям бала также показали кадры, снятые Бендлиным более двадцати лет назад.
Мумифицированные останки Алешеньки были обнаружены в 1996 году. Спустя время они исчезли, что послужило поводом думать, что Алешенька якобы является инопланетяниным.