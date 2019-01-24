«Алешенька, спасибо, что пришел»: в Екатеринбурге дали бал в честь загадочного гуманоида

Гостям мероприятия также показали уникальные кадры с «инопланетяниным».

Екатеринбурге прошел третий бал-конференция, который посвященный кыштымскому карлику — неизвестному существу по имени Алешенька, останки которого обнаружили в 1996 году в Челябинской области . Мероприятие, которое в этом году носит название «Алешенька, спасибо, что пришел», проводится уже в третий раз.

На нем эксперты вновь подняли вопрос о происхождении кыштымского карлика, рассмотрели новые факты и провели дискуссию.

Главным гостем стал следователь Владимир Бендлин, который расследовал смерть загадочного гуманоида.

Мероприятие носило закрытый характер: вход осуществлялся строго по приглашениям.

Гостям бала также показали кадры, снятые Бендлиным более двадцати лет назад.

Мумифицированные останки Алешеньки были обнаружены в 1996 году. Спустя время они исчезли, что послужило поводом думать, что Алешенька якобы является инопланетяниным.