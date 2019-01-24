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Недовольные соседи сломали пандус для ребенка-инвалида в Москве 

Lenta.ru + ещё 2 10 минут назад
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Жильцы многоэтажного дома на юго-востоке Москвы сломали пандус, установленный для недавно переехавшей семьи с ребенком-инвалидом. Об этом телеканалу «360» рассказала мать больного мальчика Виталия.
По ее словам, новую квартиру они с мужем выбрали из-за близости к спецшколе для колясочников. Управляющая компания выделила им место для парковки и соорудила откидной пандус.
Через несколько недель, отмечает Виталия, начались трудности. Сначала кто-то залил лаком щеколду, на которую закрывался пандус, потом ей прокололи шины, а затем скат и вовсе выломали.
«Самое цензурное, что я услышала: "Надо было думать головой, когда рожала ребенка-инвалида"», — рассказала женщина.
Москвичка обратилась в полицию, но никаких действий от стражей порядка не последовало. За дело взялись следователи СКР, передает РИА Новости. Они проверят обстоятельства случившегося.
В декабре жители одного из московских домов начали собирать подписи против того, чтобы иногородние семьи с онкобольными детьми снимали жилье у них в подъезде на время лечения в столице. Свою позицию они обосновали тем, что рак якобы является заразной инфекцией.
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Общество , СКР , РИА Новости , Москва
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