Жильцы московского дома выломали пандус, установленный для ребенка-инвалида

Следователи проверят появившуюся в СМИ информацию о том, что жители одного из московских домов выломали откидной пандус, который был установлен для их соседа — ребенка-инвалида, сообщается на сайте ГСУСК РФ по Москве.

Как уточняют в СК, согласно сообщению, в жилом доме по улице Авиамоторной в Москве, где проживает семья с ребенком-инвалидом, недовольные соседи выломали откидной пандус в подъезде, установленный управляющей компанией специально для ребенка. Также сообщается о бездействии сотрудников правоохранительных органов , к которым родители обратилась за помощью.