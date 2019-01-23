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Жильцы московского дома выломали пандус, установленный для ребенка-инвалида 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Следователи проверят появившуюся в СМИ информацию о том, что жители одного из московских домов выломали откидной пандус, который был установлен для их соседа — ребенка-инвалида, сообщается на сайте ГСУСК РФ по Москве.
Как уточняют в СК, согласно сообщению, в жилом доме по улице Авиамоторной в Москве, где проживает семья с ребенком-инвалидом, недовольные соседи выломали откидной пандус в подъезде, установленный управляющей компанией специально для ребенка. Также сообщается о бездействии сотрудников правоохранительных органов, к которым родители обратилась за помощью.
"По данному факту организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.
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