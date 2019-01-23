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Портреты ветеранов с «Бессмертного полка» выкинули на помойку 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: business-gazeta.ru
В Казани на помойке обнаружили два портрета ветеранов, используемые на акции «Бессмертный полк», пишет «Бизнес Online».
«На портретах с обратной стороны был двусторонний скотч. Видимо, кто-то их использовал на акции и после выбросил», — рассказал изданию нашедший портреты местный житель.
Мужчине не удалось установить хозяев плакатов и он забрал их себе.
Казанец счел произошедшее кощунством и добавил, что уже видел в СМИ фотографии ветеранов на мусорках и «думал, что это провокация западных журналистов».
Ранее 16 января сообщалось о ветеране Великой Отечественной войны 96-летней Лидии Новосельцевой, у которой отобрали врученные по ошибке новогодние подарки. По словам правнучки, женщине было обидно до слез, а чиновники объяснили, что перепутали Новосельцеву с другой пенсионеркой, которую собирались поздравить.
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