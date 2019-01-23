Россия обошла Украину в рейтинге «хороших стран»

ЮНИСЕФ, Швеция. Финляндия возглавила рейтинг The Good Country Index. Всего в списке 153 страны, которые оценивали по более чем 30 показателям, а также на основании данных международных организаций, таких как ООН МВФ . В тройку лучших вошли Ирландия

Дания, Швейцария, Норвегия, Франция, Испания и Канада. В десятке «хороших» оказались также Германия

Россию поставили на 41 место по соседству с Соединёнными Штатами Америки , занявшими 40 место. Украина оказалась в середине списка под 73 номером, уступив Белоруссии (54) и Киргизии (69). Один из ближайших союзников РФ — Казахстан разместился на 105 месте.

Любимые страны российских туристов оказались в самом конце этого списка: Таиланд (58), Аргентина (79,) ШриЛанка (89), Доминикана (112).

Рейтинг составлялся исходя из того, насколько каждая страна «способствует общему благу человечества относительно её размера». Специалисты отмечают, что лидер списка — Финляндия преуспела в категории достатка и равноправия, а также в области экологии и защите окружающей среды. Также у финнов высокий индекс цитирования научных статей, свободы прессы и торговли, кибербезопасности.

Как сообщал News.ru, Россия опустилась в рейтинге инновационных стран мира. Лидером стала Южная Корея. Второе место заняла Германия, уступив Южной Корее всего 0,08 балла по уровню научных исследований и образования. Тройку лидеров замыкает Финляндия.