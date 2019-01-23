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Россия обошла Украину в рейтинге «хороших стран» 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: АГН «Москва»
Финляндия возглавила рейтинг The Good Country Index. Всего в списке 153 страны, которые оценивали по более чем 30 показателям, а также на основании данных международных организаций, таких как ООН, ЮНИСЕФ, МВФ. В тройку лучших вошли Ирландия и Швеция.
В десятке «хороших» оказались также Германия, Дания, Швейцария, Норвегия, Франция, Испания и Канада.
Россию поставили на 41 место по соседству с Соединёнными Штатами Америки, занявшими 40 место. Украина оказалась в середине списка под 73 номером, уступив Белоруссии (54) и Киргизии (69). Один из ближайших союзников РФ — Казахстан разместился на 105 месте.
Любимые страны российских туристов оказались в самом конце этого списка: Таиланд (58), Аргентина (79,) ШриЛанка (89), Доминикана (112).
Рейтинг составлялся исходя из того, насколько каждая страна «способствует общему благу человечества относительно её размера». Специалисты отмечают, что лидер списка — Финляндия преуспела в категории достатка и равноправия, а также в области экологии и защите окружающей среды. Также у финнов высокий индекс цитирования научных статей, свободы прессы и торговли, кибербезопасности.
Как сообщал News.ru, Россия опустилась в рейтинге инновационных стран мира. Лидером стала Южная Корея. Второе место заняла Германия, уступив Южной Корее всего 0,08 балла по уровню научных исследований и образования. Тройку лидеров замыкает Финляндия.
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Комментарии
Общество , Международный валютный фонд , ООН , ЮНИСЕФ , Германия , Дания , Ирландия , Испания , Канада , Норвегия , США , Финляндия , Франция , Швейцария , Швеция
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