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Самой «хорошей страной» мира оказалась Финляндия 

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Фото: Мир 24 / Петр Королев
Финляндия заняла первое место в обновленном рейтинге «хороших стран» мира (The Good Country Index). Между тем еще в прошлом году Суоми была лишь на четвертой строчке, передает РИА «Новости».
Как отмечается, в список вошли 153 страны, эксперты расположили их по местам в соответствии полученным общим баллом. При этом учитывались свыше 30 параметров, полученных от различных международных организаций, в том числе ООН и МВФ.
Основная идея рейтинга, по словам исследователей, заключается в том, чтобы измерить, «насколько каждая страна на планете способствует общему благу человечества относительно ее размера». Эксперты определили баланс каждой страны, чтобы наглядно продемонстрировать, «приносит ли страна пользу человечеству, является бременем для планеты или чем-то промежуточным».
В результате Финляндия оказалась лидером по достатку населения, по показателю равноправия, в области защиты окружающей среды, свободе передвижения, свободе прессы, кибербезопасности, а также свободной торговле и другим категориям. В топ-5 списка вошли также Ирландия, Швеция, Германия и Дания. В десятке расположились также Швейцария, Норвегия, Франция, Испания и Канада.
Россия в этом перечне заняла только 41-е место, а США — 40-е.
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Общество , Международный валютный фонд , ООН , РИА Новости , Финляндия
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