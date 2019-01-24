Официальные самозанятые могут появиться во всей стране

Евгений Бушмин. Зачем таксистам и гражданам, сдающим квартиры в аренду, получать официальный статус самозанятых? Кому не стоит обольщаться по поводу льготного налогообложения? Почему работникам не следует идти на поводу у работодателей, которые принуждают их переходить в статус самозанятых? Об этом « Парламентской газете » рассказал один из авторов закона о самозанятых, заместитель председателя Совета Федерации

— Евгений Викторович, насколько близки к реальности растиражированные в Сети слухи о том, что владельцы предприятий, стремясь сэкономить, уже переводят своих работников на новый налоговый режим?

­ — Если бы работодатель хотел сэкономить, то никто и прежде не мешал «превращать» работников в ипэшников, которые платят шесть процентов налога. Кроме того, в случае перехода в разряд самозанятых работники предприятий теряют пенсионные баллы, с учётом которых впоследствии им будет начисляться пенсия. Налог на профессиональный доход не предполагает отчислений в Пенсионный фонд, только в Фонд обязательного медстрахования (ФОМС). Не думаю, что люди массово утратили здравый смысл и стали проявлять такую беспечность по отношению к своему будущему.

Предполагаю, что все эти интернет-опасения просто надуманны.

— Но всё же если представить, что найдётся такой работодатель, который не особо дружит с логикой и понуждает своих работников перейти в статус самозанятых…

— Формально закон не нарушается, но людей, по сути, выталкивают в сферу «серого» пенсионного обеспечения. Правильно ли это? Думаю, нет. За это предприятия могут серьёзно пострадать. И по этой причине я не советую этого делать.

— Существует также опасение, что если самозанятые зарегистрируются в налоговой, но доход у них будет отсутствовать, то налоговая, возможно, будет применять санкции…

— Ещё одно заблуждение. Если вы зарегистрировались как самозанятый и какое-то время не получаете доходы, то налоговая не сможет предъявить претензии, потому что процессом управляет программа. Вы занесли свой доход в мобильное приложение «Мой налог», программа тут же просчитала сумму вычета. Не внесли — значит, и налог не будет начислен. Третьего не дано.

— А если выяснится, что самозанятый банально утаивает часть доходов, решив больше не посвящать государство в секреты своей коммерческой деятельности?

— Такое тоже исключать нельзя. Но сразу оговорюсь: никто не заставляет граждан вставать на налоговый учёт. Это добровольный шаг. Взамен государство предоставляет необременительную форму налогообложения и навсегда избавляет человека от страха быть пойманным за неуплату налогов. При этом в законе закреплена норма, согласно которой гражданин в любой момент может отказаться от статуса самозанятого.

Следует также разделять возможные последствия от недальновидных «налоговых манёвров». Если человек уклонился от налогов в статусе зарегистрированного самозанятого, то ему грозит на первый раз лишь штраф в 20 процентов от суммы оплаченной услуги или товара. При повторном правонарушении в течение полугода сумма штрафа увеличится до 100 процентов. А вот если гражданин откажется от статуса самозанятого и совершит налоговые прегрешения, перед ним замаячит уже уголовная ответственность, ведь никто не отменял 13-процентный налог с доходов.

Никто не заставляет граждан вставать на налоговый учёт. Но взамен государство предоставляет необременительную форму налогообложения и навсегда избавляет человека от страха быть пойманным за неуплату налогов.

— То есть введением особого налогового режима для самозанятых государство, по сути, выводит граждан из-под уголовной ответственности?

— Причём дважды: первый раз за неуплату налога и второй — за незаконное предпринимательство. Если вы занимаетесь сейчас незаконным предпринимательством, вас преследуют. Если вы зарегистрировались как самозанятый, вы сразу же переходите в категорию законного предпринимателя. При этом платите не 13 процентов, а всего четыре или шесть в зависимости от того, кому предоставляете услуги — физическим или юридическим лицам.

— Фискальная нагрузка на самозанятых не будет меняться в течение десяти лет. Почему выбран такой продолжительный срок?

— Для адаптации к новым условиям, чтобы у человека сформировалось чувство полноценного налогоплательщика. А его сегодня большинство граждан не имеет, ведь мы не платили налоги с 1917 года. В Советском Союзе даже понятия такого не было. Мы знали, что что-то вычитается с наших зарплат, и на этом финансовая грамотность населения заканчивалась.

— Но сейчас примерно такая же ситуация касательно налогов с зарплат…

— Да. И при этом о налоговой системе знают только те, кто занимается бизнесом. Но ведь о том, что необходимо платить налоги с доходов, записано в Конституции.

— Специальный налоговый режим имеет и свои ограничения по сумме полученного дохода. Что будет, если самозанятый превысит лимит?

— Если годовой доход превысит два миллиона 400 тысяч рублей, то гражданин теряет право получения статуса самозанятого. Но при этом за полученный доход в статусе самозанятого он заплатит налог по льготной четырёх— или шестипроцентной ставке, а весь остальной доход будет оплачивать либо по ставке шесть процентов как индивидуальный предприниматель, либо как простой налогоплательщик по ставке 13 процентов.

— Вы подтвердили, что работникам предприятий невыгодно терять пенсионные баллы и переходить в разряд самозанятых. А как насчёт тех, для кого представление услуг — это единственный источник дохода? Как зарабатывать пенсию самозанятым гражданам?

— Им придётся побеспокоиться об этом самим. Из общей суммы налога на профессиональный доход в четыре или шесть процентов полтора процента идут только в Фонд обязательного медицинского страхования. Отчисления в Пенсионный фонд самозанятые должны делать в добровольном порядке. Согласитесь, если гражданин зарабатывает частным извозом 200 тысяч рублей в месяц и при этом не делает отчисления в Пенсионный фонд, то сложно в такой ситуации упрекнуть государство в нежелании обеспечить человека социальными гарантиями.

— Можно ли сегодня уже вычленить какие-то категории самозанятых, активно вставших на путь легализации?

— Полной статистики по регионам пока нет, но из тех сведений, что поступают из налоговой службы , можно заключить, что самыми активными самозанятыми являются таксисты. Ничего в этом удивительно нет. Такой поворот мы прогнозировали ещё год назад, когда только приступили к законопроекту. На втором месте лица, сдающие свои квартиры в аренду. Надо сказать, что мера реально поможет госслужащим, которые в настоящее время вынуждены платить 13 процентов со своих доходов от сдачи жилья. Речь, замечу, идёт не о руководителях, а о рядовых работниках, которые большими зарплатами похвастаться не могут. Стать ипэшниками, чтобы минимизировать свои расходы, по закону им запрещено, а вот самозанятыми — можно. Третье место, по статистике, занимают граждане, зарабатывающие на уборке квартир, а следом идут репетиторы.

— Насколько комфортно гражданам, «вышедшим из тени», обнаруживать свои ранее не учитываемые ФНС капиталы? Не пожалеют ли они об этом спустя какое-то время?

Более 10 тысяч россиян уже скачали мобильное приложение «Мой налог», которое устраняет необходимость очно связываться с налоговой службой. — Про выгоды льготного налогового режима я уже упомянул. Могу привести живой пример возможных приобретений. Сегодня таксисты платят операторам от 18 до 24 процентов своего заработка. С обретением статуса самозанятого работники частного извоза могут вообще ничего не потерять, если договорятся с оператором, чтобы тот умерил аппетиты и снизил «комиссионные» на те самые четыре процента. Оператор будет получать от 14 до 20 процентов — величина, надо сказать, немаленькая. Если необходимо, я сам лично готов обратиться с такой инициативой к агрегаторам. Другое дело, что добиться их понимания люди должны сами. Это вопрос трудовых отношений. Здесь должна присутствовать взаимная выгода.

— Кто из налогоплательщиков не вправе претендовать на получение статуса самозанятых?

— Спецрежим не могут применять те, кто:

получил за календарный год доходы больше 2,4 миллиона рублей. Этот размер законодатели не могут изменять, пока идёт эксперимент; реализует подакцизные и маркированные товары; перепродаёт товары (кроме личных вещей) и имущественные права; добывает или реализует полезные ископаемые; ведёт посредническую деятельность; доставляет товары с приёмом платежей в пользу других лиц (кроме такой доставки с применением ККТ, которую зарегистрировал продавец товаров); применяет другие режимы налогообложения; ведёт предпринимательскую деятельность, облагаемую НДФЛ, и так далее.

— Есть ли обратная связь с теми регионами, которые не участвуют в эксперименте? Им интересна ещё одна армия налогоплательщиков?