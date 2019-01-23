Умер известный советский кинооператор Валерий Никонов

Кинооператор Центральной студии документальных фильмов, заслуженный деятель искусств РФ Валерий Никонов скончался на 77-м году жизни после продолжительной болезни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«Мы расстаемся с красивым, интеллигентным, талантливым человеком. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Валерия Владимировича Никонова», — говорится в сообщении.

Никонов родился 3 февраля 1942 года. Окончил ВГИК в 1973 году. Снял более 100 полнометражных и короткометражных документальных фильмов.

За операторские работы Никонов был награжден многочисленными призами отечественных и зарубежных кинофестивалей. Является обладателем приза Международной ассоциации телевидения «За мастерство в видеопроизводстве», номинирован на премию американского телевидения «ЭММИ».

Прощание состоится в ритуальном зале ЦКБ 25 января в 12:00 на улице Маршала Тимошенко, дом 25.