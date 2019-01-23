Пензенская больница с койками из досок нашла решение

Фото: страница "Подслушано в Кузнецке" во ВКонтакте

Больница в Пензенской области , где пациентов размещали на койках из досок и стульев, закупила девять раскладывающихся кроватей, рассказала пресс-секретарь регионального минздрава Татьяна Манухина.

«В ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» приобретены девять раскладывающихся кроватей для организации дополнительных временных койко-мест при возникновении необходимости в целях создания комфортных условий пребывания в стационаре», — сообщила Манухина, передает РИА «Новости».

Ведомственная проверка в больнице выявила, что максимальная нагрузка на терапевтическую койку была зафиксирована с 10 по 14 января, когда было госпитализировано много людей, пояснила представитель министерства.

«Комиссия сделала вывод о том, что госпитализация пациентов во всех случаях была обоснована и обусловлена их нуждаемостью в оказании специализированной медицинской помощи в экстренной и неотложной формах», — сказала Манухина.

По ее словам, число коек в учреждении соответствует потребностям населения.

« (Это) подтверждается одним из главных показателей эффективности использования коечного фонда — занятостью койки в течение года. В ГБУЗ «Кузнецкая МРБ» данный показатель по итогам 2018 года составил 339 койко-дней», — уточнила она.

Губернатор области Иван Белозерцев по ситуации с койками в больнице Кузнецка сделал выговоры начальству регионального минздрава и зампреду правительства.

Кузнецкая межрайонная больница обслуживает Кузнецкий, Неверкинский и Камешкирский районы Пензенской области.

Напомним, в начале января в Сети опубликовали фотографии из кузнецкой больницы, где в качестве места отдыха пациентов использовалась конструкция из досок и стульев.

После этого глава региона пообещал провести закупку резервных коек для всех больниц области.