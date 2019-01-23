Чиновники объяснили лекцию о тюремной жизни для школьников

В администрации Михайловского района Приморья опровергли информацию о проведении лекции «по понятиям от местных смотрящих» для школьников. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Ранее ученики одной из местных школ пожаловались родителям, что глава администрации их села и директор собрали мальчиков из пятых-седьмых классов и устроили им встречу с «местными бандитами». По словам родителей, «смотрящие за селом» в грубой форме «с матами» рассказали детям, «что с ними будет на зоне» за однополые отношения.

Глава Михайловского района Петр Зубок рассказал радиостанции, что никакой лекции криминальных авторитетов не было: после конфликта детей в школу пришли разбираться родители, один из которых нецензурно выразился.

«Вы про какие криминальные авторитеты говорили? Это жители села Первомайское. Кто их назвал авторитетами?» — возмутился Зубок.

Он отметил, что родители школьников не сидели в тюрьме, а «смотрящим» может быть только «человек с тюремным прошлым».

«Лекции смотрящих» в приморском селе был посвящен пост на форуме Pikabu. В нем родители школьников утверждали, что беседу с мальчиками устроили четверо «смотрящих».

«Объясняли как жить «по понятиям», что делать в жизни и не делать, что надо — прямым словом— ***! — баб, а не мужиков. <…> в конце всего этого детям запретили рассказывать <…> о чём с ними разговаривали», — рассказали родители.

Зубок опроверг эту информацию и заявил, что история началась с угрозы одного ребенка изнасиловать другого. В школу пришли возмущенные родители и начали обсуждать ситуацию, но в итоге из этого «раздули неизвестно что».

Глава района подчеркнул, что авторитет и «смотрящий» в селе один — это местный участковый.