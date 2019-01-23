В России проведут масштабную акцию ко Дню студента

Команда «Молодежки ОНФ» (Общероссийский народный фронт) проведет всероссийскую акцию «Татьянка», приуроченную ко Дню студента. Ее главным персонажем станет собирательный образ студентки. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в среду, 23 января, в редакцию «Ленты.ру»

Акцию намерены провести во всех регионах страны онлайн и оффлайн. В соцсетях появятся иллюстрации, призывающие студентов старших курсов поделиться опытом и знаниями с первокурсниками. Там же разместят видеоролики с описанием городского квеста: участникам необходимо будет найти «шпаргалки», спрятанные в разных точках. Победители получат призы.

Кроме того, на территории образовательных учреждениях устроят ярмарки «Антистрессия». Опытные студенты будут делиться с младшими своими конспектами, книгами, учебниками, шпаргалками и лайфхаками в обмен на хороший поступок, например, чистку от снега дорожки возле дома. Во время ярмарки будет действовать пункт обмена книгами «Сдал сам — помоги другому» и «Копилка шпаргалок» с материалами для экзаменов.

Гости также смогут выбрать одну из 11 открыток-«Татьянок», подписать их и поздравить друзей. Вечером для студентов проведут рэп-баттл.

В Санкт-Петербурге, Новороссийске и Екатеринбурге пройдет акция «Тяни билет, студент!». В ней смогут поучаствовать выпускники вузов.

Все мероприятия пройдут с 23 по 25 января.