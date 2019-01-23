Известный журналист назвал Виторгана зверьком и призвал изолировать его

Он назвал супруга Ксении Собчак моральным уродом и призвал изолировать подобный «зверьков» от общества.

«Ведь если бы не охрана, он же убил бы Богомолова. Он его и так изувечил, исподтишка, совсем уж по-подлому начав бить. Прекрасно ведь понимал, что и все остальные, по всему видно, ведут себя с самого начала по-честному и ничего не скрывают. Таких зверьков от людей изолировать надо. Принимать меры к распоясавшемуся, социально опасному хулиганью», — написал Колесников.

Большинство подписчиков посочувствовали Богомолову и назвали Виторгана бездарью.

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Конфликт между известными деятелями культуры произошел 21 января в одном из московских кафе. Мужчины повздорили и вышли на улицу, где актер несколько раз ударил режиссера.

В итоге у Богомолова диагностировали перелом носа в двух местах, однако он не стал писать заявление на своего обидчика.

По некоторым данным, мужчины поссорились из-за жены Виторгана Ксении Собчак. Ей приписывают внебрачную связь с популярным режиссером. Ранее СМИ сообщали, что вместе их видели гуляющими по Вене, пара целовалась.