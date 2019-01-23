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Sostav: Церемония награждения лауреатов Экспертной рекламной премии «БОЛЬШАЯ РЫБА» 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: предоставлено организатором
7 февраля 2019 года в «Известия Hall» в третий раз пройдет Церемония награждения лауреатов Экспертной рекламной премии «БОЛЬШАЯ РЫБА» — событие, которого каждый год ждет все рекламное сообщество. На торжественный вечер приглашены крупнейшие рекламодатели, лидеры ведущих агентств и эксперты «Итогов года — 2018».
Уже 14 лет Sostav — ведущее российское СМИ о рекламе и маркетинге — вместе со своими читателями и экспертами, топ-менеджерами брендов, рекламных агентств и медиакомпаний выбирает лучшую рекламу года.
Рекламный конкурс неизменно проходит в семи номинациях: Кампании, Ролики, Digital, Принт / Аутдор, BTL (маркетинговые проекты), Брендинг, Социальная реклама.
Каждый ролик или кампания проходят через тщательное обсуждение внутри отборочной команды Sostav в течение года. Наиболее заметные и обсуждаемые проекты отбираются по следующим параметрам: наличие наград профессиональных фестивалей, масштабность проектов, реакция СМИ и рынка, эффективность коммуникации и так далее. В первом этапе конкурса голосуют читатели. Таким образом, шорт-листы формирует именно рекламная индустрия, а затем они выносятся на суд экспертному жюри.
В этом году в конкурс попали 300 проектов. За проекты было отдано 67 616 пользовательских и 2213 экспертных голосов. И это новые рекорды по вовлечению аудитории в проект (в прошлом году было отдано 50 000 голосов). Результаты голосования абсолютно открытые — доступны всем посетителям сайта.
На церемонии экспертной рекламной премии «Большая рыба» авторы и вдохновители лучших рекламных проектов 2018 года получат «российский рекламный Оскар». Церемония, торжественный ужин и развлекательная программа пройдут 7 февраля в «Известия Hall».
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