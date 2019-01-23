В Екатеринбурге ограничили допуск не привитых от кори в детсады и школы

Екатеринбурге ограничили допуск не привитых от кори в детсады, школы, средние и высшие учебные заведения, сообщает мэрия в среду.

"Со среды, 23 января, муниципалитет уральской столицы ввел ряд ограничений на посещение образовательных учреждений города не привитыми от кори или не имеющими документального подтверждения о вакцинации против нее воспитанниками учащимися и педагогами. Данные защитные меры будут действовать во всех детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования, а также в средних и высших учебных заведениях Екатеринбурга вплоть до полной стабилизации ситуации, связанной с распространением заболеваемости корью", — говорится в сообщении.

По данным горадминистрации, в 2018 году в Екатеринбурге было зафиксировано пять случаев заболевания корью, а в январе 2019 года уже выявлены четыре. Причем все заболевшие в текущем месяце — это дети в возрасте от года до 15 лет, не имевшие защитных прививок против кори по причине отказа родителей от вакцинации. Один заболевший ребенок проживает в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга и три — в Ленинском, в микрорайоне Академический.

"С учетом того, что корь является опасным, заразным вирусным заболеванием, специалисты Роспотребнадзора и медики Екатеринбурга оперативно начали ставить заслон на пути распространения кори в городе. Первым делом работа по отражению атаки кори была организована непосредственно в очагах вспышки этого заболевания. Все жилые дома, где проживали заболевшие дети, на сегодняшний день взяты екатеринбургскими медиками под особый контроль и в них проводятся необходимые профилактические мероприятия", — отмечается в сообщении.

В первую очередь они связаны с поквартирным обходом жителей, проверкой состояния их здоровья, вакцинацией не привитых людей, а также отслеживанием маршрутов передвижения граждан, попавших в группу риска заражения корью для изучения их контактов с другими людьми. Параллельно во всех лечебно-профилактических учреждениях Екатеринбурга активизировали свою деятельность прививочные кабинеты, в которые люди могут обращаться за бесплатной вакцинацией против кори, уточняет мэрия.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.