9-летний дворник из Дагестана заработал квартиру 

Трогательная история произошла в дагестанском Дербенте: 9-летний дворник получил квартиру от мэра города. Наида Гашимова, мама Амира, в одиночку воспитывает пятерых детей. Все они ютились в крошечной съёмной квартире. Наида много работала, чтобы хоть как-то прокормить детей, но семья бедствовала. Тогда Амир взялся убирать по ночам улицы, чтобы помочь матери. О юном помощнике начали писать в соцсетях. Мэр города, узнав проблемах семьи Гашимовых, подарил им квартиру. Сейчас Наида с детьми обустраивается в новом жилье. Кстати, Амира в скором времени ждёт ещё один подарок: мальчику, который увлекается футболом, мэрия обещала купить форму клуба «Анжи».