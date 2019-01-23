Магов и целителей предложили запретить 

Депутат Госдуму Виталий Милонов предложил ввести запрет на деятельность экстрасенсов. Историй об обманах граждан целителями, ведьмами, колдунами можно найти множество, но, несмотря на это, люди по-прежнему в сложных ситуациях обращаются к этим «специалистам». Они чувствуют себя вольготно: ведут приёмы, за которые получают немало денег, рекламируют себя в СМИ и Интернете. Доверчивые люди готовы отдать последнее и даже взять кредит, чтобы экстрасенс помог найти пропавшего родственника или вылечить ребёнка. В Госдуме предлагают для начала запретить рекламу целителей, и этот законопроект уже прошёл экспертизу.