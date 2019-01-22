Что будет, если японцы получат от нас Курилы?

По поводу легендарного министра иностранных дел СССР Андрея Громыко ходит много анекдотов и баек, но один из них наиболее показателен. После тяжелых переговоров к Громыко подошел в кулуарах министр иностранных дел Японии и полуофициально спросил: «Неужели такой большой стране, как Россия , жалко отдать скромной Японии несколько таких маленьких островов?» Громыко ответил крайне прямолинейно: «Мы потому и такая большая страна, что никогда ничего и никому не отдавали».

Вспомнить этот апокриф заставила серия заявлений японских официальных лиц. Да сам визит премьера Японии в Москву спровоцировал массу слухов и кривотолков. Эти спекуляции касаются, конечно же, возможности передачи Россией Японии ряда островов Курильской гряды. Более того — некоторые наши либеральные деятели и вовсе делают странные заключения. Мол, Россия должна отдать острова — а взамен мы получим мирный договор и хорошие отношения с Японией. А может быть, и что-то еще — инвестиции, деньги, технологии.

Опустим простую мысль о том, что Родиной не торгуют. Просто представим на минуту — что произойдет, если действительно отдадим эти острова. Два острова или четыре — не так уж важно. На каких условиях –тоже пусть остается за скобками. Отдали, и все тут.

Неужели мы действительно получим от этого политический выигрыш?

Во-первых, услуга, которая уже оказана, ценится дешевле всего. Наши нынешние соседи — например, прибалты, поляки — потому так и злятся на Россию, что получили от нее много бесплатных подарков. Территории, заводы, больницы, технологии. Казалось бы, они должны испытывать чувство благодарности — но все происходит ровно наоборот. Им неприятно чувствовать себя в долгу перед бывшим СССР, а теперь Россией. Видимо, ненавидеть «московскую империю» им гораздо комфортней.

Да посмотреть хотя бы на Украину. Эта страна получила в наследство от СССР гигантскую индустрию, ядерное оружие, уникальные технологии, газовый транзит, ведущие университеты, гигантские порты. Теперь все это используется против России. Харьковский танковый завод делает танки, использующиеся в зоне «АТО». Днепропетровский Южмаш делает ракеты, которые, как официально заявляет киевское руководство, будут направлены против Москвы. Кременчугский КрАЗ делает грузовики, которые перевозят украинскую армию и пусковые ракетные установки.

И ведь уже передавали. Украине передавали Крым. Польше передавали Гданьск (он же Данциг) и Бреслау (ныне Вроцлав). Литве передали порт Клайпеда и весь Мемельский край, который по решению Потсдамской конференции стал территорией Советского Союза. И что в результате? Какие у нас сейчас отношения с Польшей, Прибалтикой, Украиной?

Так же и Япония не оценит наш широкий жест в ее адрес.

Во-вторых, посмотрим на чисто военный аспект. При передаче Японии всех четырех «спорных» островов наше огромное Охотское море перестанет быть, в соответствии с международными конвенциями, внутренним морем России. Туда получат свободный доступ американские военные корабли — и смогут легко отслеживать российские подводные лодки, использующие Охотское море для патрулирования. А какова цена японским гарантиям о том, что американцы не будут размещать на этих островах свою военную инфраструктуру? Горбачеву тоже обещали не расширять НАТО на восток…

В третьих, на этих островах держится значительная часть международного права. Если хотите — итоги Второй мировой войны. А что если по аналогичному принципу завтра Германия потребует вернуть ей Калининград? Весь принцип построения послевоенных границ будет подвергнут тотальному пересмотру — и это не может кончиться иначе, как кровью.

И наконец, самое главное. Отдавать землю, которая полита кровью русского солдата? Отдавать стране, которая была союзницей Гитлера? Это ли не оскорбление памяти павших в Великой Отечественной? Мой родной дядя Герман Васильевич Чернов, офицер-артиллерист участвовал в боях против Квантунской армии, был ранен. Он считал японцев серьезным и благородным противником. Но были в истории японской армии и позорные моменты — чего стоит только одна Нанкинская резня. Мы все это хорошо помним.

Россия за всю свою долгую историю никогда не делилась своим суверенитетом. А главным носителем власти и суверенитета, согласно Конституции, является российский народ. С кем бы я ни общался на просторах нашей большой страны — никто и никогда не высказывался в пользу передачи Курильской гряды Японии. Никто и никогда не хотел «продать острова», «отдать острова», «вернуть острова».

«Курильский консенсус» для нашего народа важен так же, как и «Крымский консенсус». Это у нас в крови и в нашей русской душе.