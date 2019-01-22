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В Керчь прибыли турецкие дипломаты для встречи со спасенными моряками 

РИА Новости + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
Представители консульства Турции из Новороссийска прибыли в Керчь для встречи со спасенными моряками и находятся на борту буксира, который доставил моряков в порт, сообщил РИА Новости глава администрации Керчи Сергей Бороздин.
Суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании загорелись в Керченском проливе, по предварительной информации, во время передачи топлива с борта на борт вечером в понедельник. По данным Росморречфлота на обоих судах было 32 человека: 12 человек спасены, 10 тел поднято на борт, 10 числятся пропавшими без вести. Сотрудники МЧС спасли восемь граждан Турции и четверых граждан Индии, сообщили в экстренных службах полуострова.
"Из Новороссийска автомобилем прибыл консул и сопровождающие. Сейчас они находятся на борту (буксира — ред.)", — сказал Бороздин.
Глава администрации города добавил, что турецкие дипломаты находятся на борту судна, в то время как представители властей города остаются на берегу.
Буксир "Меркурий" с пострадавшими во время пожара на двух иностранных танкерах в Черном море 12 моряками прибыл во вторник вечером в порт Керчи. На борту буксира также находятся 10 тел погибших моряков.
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Общество , Сергей Бороздин , МЧС , РИА Новости , Керчь , Новороссийск , Танзания , Турция
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