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Путин 23 января встретится со студентами МГУ 

РИА Новости + ещё 1 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
резидент России Владимир Путин 23 января проведет заседание попечительского совета МГУ и встретится со студентами, обсудит итоги программы развития вуза до 2020 года, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать третьего января президент РФ Путин в здании Института стран Азии и Африки проведет заседание попечительского совета МГУ имени Ломоносова и встретится со студентами старейшего российского вуза", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на заседании попечительского совета обсудят промежуточные итоги программы развития МГУ до 2020 года, дальнейшего повышения конкурентоспособности университета на внутреннем и внешнем контурах, а также участия МГУ в передовых современных исследованиях.
Сообщается, что в преддверии Дня российского студенчества президент также встретится в историческом здании МГУ на Моховой со студентами — участниками добровольческих проектов университета в области научной и культурно-просветительской деятельности.
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Общество , Образование , Политика , Владимир Путин , МГУ , Пресс-служба Администрации Президента РФ
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