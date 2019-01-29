Расширенная ответственность производителя: исполнить нельзя заплатить?

Участники Гайдаровского форума ― представители органов власти, НКО, а также производители, импортеры и переработчики отходов ― обсудили потенциальные изменения в регулировании расширенной ответственности производителя (РОП). Формат самостоятельной реализации РОП может быть упразднен в 2020 году, и это вызывает существенный резонанс среди заинтересованных сторон. Ранее Министерство финансов Российской Федерации представило поправки, принятие которых повлечет за собой обязанность всех организаций и индивидуальных предпринимателей, которые производят или ввозят в Россию товары или упаковку, подлежащие последующей утилизации, уплачивать обязательный платеж («эконалог»). Если соответствующие поправки, представленные Минфином России, будут приняты, то оплачивать так называемый «эконалог» придется всем организациям и индивидуальным предпринимателям вне зависимости от того, исполняют они самостоятельно РОП или нет.

Как сейчас выстроена система РОП в России

С конца 2014 года в России реализуется институт РОП. Его цель в том, чтобы сократить количество отходов, попадающих на свалки. Содействовать этому должны все: государство, бизнес и общество. Каждый должен добросовестно выполнять свою роль. Население ― раздельно собирать отходы, переработчики ― перерабатывать, производители товаров ― оплачивать их труд. Государство ― информировать, устанавливать прозрачные правила игры, а также организовывать обращение с теми фракциями твердых коммунальных отходов (ТКО), которые не относятся к сфере РОП (например, с пищевыми отходами).

При разработке модели РОП законодатели ориентировались на положительный опыт Европейского Союза . Самостоятельное исполнение РОП является основной практикой на международной арене. При этом все оказываются в выигрыше: производители контролируют свои инвестиции и видят реальную отдачу, измеренную в тысячах тонн переработанных отходов, а не в миллиардах перечисленных в бюджет рублей. Государство и население также получают свои преимущества: увеличивается процент переработки отходов, достигаются цели экологической политики, а население имеет возможность сократить коммунальные платежи и сделать свой вклад в сохранение окружающей среды.

Кто в России реализует РОП самостоятельно

Выбор в пользу самостоятельного исполнения РОП сделали ряд компаний, одной из первых была система Coca-Cola . В 2016 году она запустила в России программу «Разделяй с нами», направленную на развитие и пропаганду раздельного сбора отходов. В данный момент проект является одним из примеров успешной самостоятельной реализации РОП в стране.

пресс-служба

Александар Ружевич, генеральный директор «Coca-Cola HBC Россия»:

Глобально Coca-Cola поставила перед собой цель к 2030 году собирать 100% эквивалента выпускаемой упаковки и направлять ее на переработку. В России взятые на себя обязательства мы выполняем, в том числе путем реализации программы «Разделяй с нами». Результаты программы дают нам уверенность в том, что самостоятельная реализация РОП должна сохраняться в качестве приоритетной опции и быть доступна тем компаниям, которые накопили достаточный опыт ее воплощения в жизнь. По итогам двух лет реализации программы нами было установлено около 5000 контейнеров в 50 городах России, собрано и переработано около 50 тысяч тонн отходов упаковки. В просветительской программе «Разделяй с нами» приняли участие более 800 тысяч человек.

Денис Храмов, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации:

Обязанность утилизации для производителей и импортеров товаров и их упаковки возникла сравнительно недавно ― в 2015 году. А реально механизм заработал с 2017 года. Сейчас существуют нормативы утилизации по 54 группам товаров. Все они определены распоряжением Правительства нормативами утилизации на 2018-2020 год. Напомню, что расширенная ответственность производителя реализуется тремя способами: это самостоятельная утилизация производителями и импортерами товаров и их упаковки, это возможность заключения договоров с субъектами, организующими утилизацию такого рода (ассоциации производителей, региональные и пр.) и возможность уплатить экологический сбор. В 2018 году заработал новый механизм, в который система РОП прекрасно вписывается. В первую очередь, я имею в виду национальный проект «Экология», в котором есть такой федеральный проект «Построение системы обращения с ТКО» и вопрос с РОП-ом играет там очень большую роль. Перед нами стоят амбициозные задачи ― увеличить мощности по обработке твердых коммунальных отходов и их утилизации. Минприроды полностью солидарно с тем, что действующий механизм вариативности исполнения РОПа ― необходимый элемент. Не просто один из элементов, а необходимый элемент исполнения федерального проекта по части увеличения объемов мусороперерабатывающих мощностей. Именно благодаря самостоятельному исполнению РОП целевые показатели Национального проекта «Экология» могут быть достигнуты.

Денис Храмов/ пресс-служба

"Одно из важных условий формирования массовой культуры ответственного обращения с отходами, частью которой является их раздельный сбор, ― это экологическое просвещение населения. Благодаря возможности самостоятельной реализации РОП в России реализуются такие программы, как «Разделяй с нами», которая кроме инфраструктурной, включает масштабную просветительскую составляющую ― от школьников до взрослых. Мы надеемся, что подобные инициативы бизнеса будут получать поддержку на государственном уровне", ― говорит Татьяна Честина, директор по развитию Фонда поддержки молодежных инициатив «ЭРА», партнер программы «Разделяй с нами», отвечающий за образовательную часть.

Татьяна Честина/ пресс-служба

"В 2018 году участники отрасли праздновали долгожданные успехи: удалось снять основные противоречия в терминологии, появилась понятная классификация упаковки товаров, были согласованы периоды и сроки подачи деклараций и отчетности. В 2019 году ожидается резкое увеличение количества субъектов регулирования, готовых в рамках отчетной кампании сдать акты утилизации, подтверждающие натуральное исполнение РОП, а не уплату «эконалога». После того как удалось урегулировать большинство вопросов с нормативной базой (фактически все, кроме формы акта утилизации), 62% членов «РусПЭК», выпускающих потребительские товары в упаковке, сообщили, что за 2018 год они планируют отчитаться за самостоятельную реализацию РОП (в прошлом году таких было 23%)", ― такими данными поделилась Любовь Меланевская, исполнительный директор РусПЭК.

Что будет, если в России упразднят самостоятельное исполнение РОП

"Учитывая первые позитивные результаты самостоятельной реализации РОП, введение обязательного «эконалога» несет серьезные риски для бизнеса. В данный момент производители напрямую контролируют эффективность реализуемых проектов и объемы инвестиций. Система достаточно прозрачна: чем больше бизнес соберет и переработает отходов самостоятельно или с помощью партнеров ― профессиональных переработчиков, тем меньше придется платить экосбор. При вводе «эконалога» эта возможность станет недоступна, так как его размер будет регулироваться исключительно государством, вне зависимости от реализуемых производителями проектов. В этом случае бизнес может приостановить действующие проекты по самостоятельному исполнению РОП, а это однозначно приведет к сокращению объемов перерабатываемых отходов на территории страны.

Сейчас институт РОП также оказывает крайне положительное влияние на улучшение ситуации с переработкой отходов упаковки, прежде всего благодаря появившейся коммуникации между товаропроизводителями и рециклерами. Это успешное взаимодействие обеспечит положительные изменения уже в ближайшие 1-2 года при условии, что будет сохранена возможность самостоятельной реализации РОП", ― считает Константин Рзаев, президент ГК «ЭкоТехнологии», партнер программы «Разделяй с нами», отвечающий за инфраструктуру раздельного сбора отходов.

Константин Рзаев/ пресс-служба

По мнению большинства участников дискуссии, если в стране будут работать прозрачные и понятные схемы для самостоятельной реализации РОП, то со временем производители смогут полностью обеспечивать выполнение нормативов утилизации и отправлять максимальное количество отходов на переработку.