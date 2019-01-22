Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Архитектор виллы Киселева отсудил у телеведущего 2,5 миллиона рублей 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Sobesednik.ru
Архитектор из Крыма Владимир Мазурин отсудил у телеведущего Дмитрия Киселева половину долга, причитающегося ему за строительство виллы. Как сообщает «Новая газета», решение в его пользу вынес городской суд подмосковного Королева.
Мазурин занимался реконструкцией дачи Киселева в Коктебеле с 2015 по 2016 год. Всего он потребовал от ведущего 5,8 миллиона рублей в качестве оплаты своих услуг.
Представители Киселева заявили в суде, что Мазурин завысил причитающуюся ему выплату. По их данным, такая работа оценивается в 1,6 миллиона рублей.
Также юристы уточнили, что Киселев уже выплатил архитектору почти 24 миллиона рублей за проделанную работу. Они пригрозили истцу ответным иском: по их мнению, тот не выполнил всю оговоренную работу.
Несмотря на протесты юристов Киселева, судья частично удовлетворил требование Мазурина. Общая сумма выплат составит 2,58 миллиона рублей. Представители ведущего уже сообщили о намерении обжаловать это решение.
Ранее Мазурин опубликовал в издании «Город24» статью под названием «Чародеи оползневого склона». В ней он рассказал о реконструкции виллы в Крыму. Тогда СМИ предположили, что речь идет о доме Дмитрия Киселева. Позднее ведущий подал в полицию заявление на Мазурина, обвинив его в вымогательстве и мошенничестве.
Последние новости
Пассажир российского самолета потребовал развернуть лайнер в Афганистан Раскрыты детали предстоящих переговоров Путина и Абэ В России снова попытались запретить книгу с толкованием Корана
Комментарии
Общество , Экономика , Дмитрий Киселев , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ту-22М3 рухнул под Мурманском238
Захваченный самолет «Аэрофлота» сел в Ханты-Мансийске58
В отделении российского банка прогремел взрыв89
СМИ сообщили о захвате самолета «Аэрофлота»58
Рыбка и Травка встретились на очной ставке49
Видео
00:31
Захваченный самолет «Аэрофлота» сел в Ханты-Мансийске
Происшествия
00:29
«Творится что-то жуткое»: пожар в Керченском проливе
Происшествия Пожары
00:11
10 человек погибло на пожаре в Керченском проливе
Происшествия Пожары
02:11
Ту-22М3 рухнул под Мурманском
Армия Оружие
01:09
В Кемерово появились фейерверки «Зимняя вишня»
Общество
00:34
Закованному полицией россиянину чуть не отрезали руки
Происшествия
00:52
В отделении российского банка прогремел взрыв
Происшествия
02:59
Раскрыты подробности покушения на Брежнева
Общество Политика
01:06
Отпор бизнесмена похитителям попал на видео
Происшествия
05:12
WhatsApp вводит ограничения для пользователей
Наука и техника Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение