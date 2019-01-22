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В метро могут запретить класть ногу на ногу 

News.ru 1 час назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Инициативные граждане предложили в московском метро давать объявление, чтобы сидящие в вагоне пассажиры не клали ногу на ногу. По их мнению, это — проявление вежливости, такое же, как снятие рюкзаков со спины.
«Это мешает стоять или проходить другим пассажирам, а также пачкает их одежду», — говорится в предложении на сайте Российской общественной инициативы.
Подписи за эту инициативу поставили пока только 176 человек, для рассмотрения решения на региональном уровне необходимо набрать 100 тысяч голосов. Голосование закончится 26 января.
Ранее News.ru писал, что уже в следующем году российские разработчики представят специальный нейромобиль для инвалидов. Он будет компактного размера, формата Smart. Автомобиль готов уже на 60%, сейчас обсуждается возможность внедрения в него систем беспилотного вождения. Машина будет производиться и в обычной версии, без нейротехнологий, её серийное производство стартует уже в конце текущего года.
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