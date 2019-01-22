Дама в красном ползает по центру Лондона 

Странная дама в красном наряде ползала по центру Лондона, удивляя уличных зевак. Ролик, снятый очевидцами, быстро оказался в Интернете, а пользователи тут же начали строить теории, кто эта женщина и чем она занимается, позднее появились предположения, что женский перфоманс — часть какой-то публичной акции. Это предположение вполне оправдано, поскольку неподалёку в тот момент проходил женский марш. По сведениям некоторых источников, проползшая по улице женщина — художница Ана Менди, которую пригласила для участия известная художница-феминистка Ванесса Бикрофт, которая любит эпатировать публику.