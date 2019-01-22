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Рабочий разнёс отель из-за недоплаченной зарплаты 

Рамблер 27 минут назад
Несправедливость и нечистоплотность работодателей закономерно вызывает недовольство подчинённых. Это подтверждает ролик, снятый в Ливерпуле (Великобритания). Там экскаваторщик, участвовавший в строительстве отеля, недополучил от работодателя 600 фунтов (примерно 773 доллара). Буквально через несколько минут после того, как строительство гостиницы завершилось, рассерженный рабочий уселся за руль экскаватора и начал громить только что завершённое здание. На глазах очевидцев он разнёс вход и въехал в фойе. Там он разбушевался не на шутку, так что, видимо, отель придётся строить заново.
Общество , Видео , Происшествия , Ливерпуль , Великобритания
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