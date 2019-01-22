Рабочий разнёс отель из-за недоплаченной зарплаты 

Несправедливость и нечистоплотность работодателей закономерно вызывает недовольство подчинённых. Это подтверждает ролик, снятый в Ливерпуле (Великобритания). Там экскаваторщик, участвовавший в строительстве отеля, недополучил от работодателя 600 фунтов (примерно 773 доллара). Буквально через несколько минут после того, как строительство гостиницы завершилось, рассерженный рабочий уселся за руль экскаватора и начал громить только что завершённое здание. На глазах очевидцев он разнёс вход и въехал в фойе. Там он разбушевался не на шутку, так что, видимо, отель придётся строить заново.