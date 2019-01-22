Под Красноярском полиция спасла замерзающую в 30-градусный мороз девочку

Сотрудники перенесли ребенка в патрульную машину и доставили больницу.

По ее словам, ночью при патрулировании поселка Ирбейский экипаж ДПС заметил на улице рядом с оградой одного из домов маленькую девочку, которая стояла босиком на снегу.

«Температура воздуха к этому времени опустилась ниже -30 градусов», — рассказала Волк.

Сотрудники перенесли ребенка в патрульную машину и доставили больницу.

Мать девочки рассказала, что в ночь инцидента находилась на работе. Дочь оставалась с ее старшим совершеннолетним сыном, который отлучиться из дома после того, как девочка уснула. Ребенок проснулся, испугался и выбежал на улицу.