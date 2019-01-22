Сотрудники перенесли ребенка в патрульную машину и доставили больницу.
Сотрудники ГИБДД, патрулирующие один из поселков Красноярского края, спасли пятилетнюю девочку, которую обнаружили ночью на улице при 30-градусном морозе. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, ночью при патрулировании поселка Ирбейский экипаж ДПС заметил на улице рядом с оградой одного из домов маленькую девочку, которая стояла босиком на снегу.
«Температура воздуха к этому времени опустилась ниже -30 градусов», — рассказала Волк.
Сотрудники перенесли ребенка в патрульную машину и доставили больницу.
Мать девочки рассказала, что в ночь инцидента находилась на работе. Дочь оставалась с ее старшим совершеннолетним сыном, который отлучиться из дома после того, как девочка уснула. Ребенок проснулся, испугался и выбежал на улицу.